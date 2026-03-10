Menu
SAÚDE

Mpox: número de casos confirmados no Brasil sobe para 140

Também foram contabilizados 539 casos suspeitos e 9 prováveis

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/03/2026 - 6:41 h | Atualizada em 10/03/2026 - 7:36

A Mpox é uma doença viral zoonótica
A Mpox é uma doença viral zoonótica -

O Brasil registrou 140 casos confirmados de Mpox desde o início de 2026, segundo dados do Ministério da Saúde atualizados nesta segunda-feira, 9. No período, não houve mortes pela doença. Também foram contabilizados 539 casos suspeitos e 9 prováveis.

Em janeiro, foram registrados 68 casos confirmados e prováveis; em fevereiro, 70; e em março, 11 até o momento. São Paulo lidera os registros, com 93 casos, seguido por Rio de Janeiro, 18, e Rondônia, 11.

A Mpox é uma doença viral zoonótica, do mesmo grupo da varíola humana, geralmente menos letal. A transmissão pode ocorrer pelo contato com pessoas infectadas, materiais contaminados ou animais silvestres infectados.

Entre os principais sintomas estão:

  • lesões na pele
  • ínguas
  • febre
  • dor de cabeça
  • dores no corpo
  • calafrios
  • fraqueza

Pessoas com sinais da doença devem procurar atendimento médico e evitar contato próximo com outras pessoas.

