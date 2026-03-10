SAÚDE
Mpox: número de casos confirmados no Brasil sobe para 140
Também foram contabilizados 539 casos suspeitos e 9 prováveis
Por Victoria Isabel
O Brasil registrou 140 casos confirmados de Mpox desde o início de 2026, segundo dados do Ministério da Saúde atualizados nesta segunda-feira, 9. No período, não houve mortes pela doença. Também foram contabilizados 539 casos suspeitos e 9 prováveis.
Em janeiro, foram registrados 68 casos confirmados e prováveis; em fevereiro, 70; e em março, 11 até o momento. São Paulo lidera os registros, com 93 casos, seguido por Rio de Janeiro, 18, e Rondônia, 11.
A Mpox é uma doença viral zoonótica, do mesmo grupo da varíola humana, geralmente menos letal. A transmissão pode ocorrer pelo contato com pessoas infectadas, materiais contaminados ou animais silvestres infectados.
Entre os principais sintomas estão:
- lesões na pele
- ínguas
- febre
- dor de cabeça
- dores no corpo
- calafrios
- fraqueza
Pessoas com sinais da doença devem procurar atendimento médico e evitar contato próximo com outras pessoas.
