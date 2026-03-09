CRISE
Surto de leptospirose atinge cidade de Minas Gerais após enchente
Cerca de 37 pessoas foram possivelmente infectadas com a doença
Por Franciely Gomes
As enchentes que atingiram a cidade de Ubá, em Minas Gerais, continuam trazendo consequências para os moradores da região. Um surto de infecção por leptospirose atingiu a região e deixou mais de 30 possíveis infectados com a doença.
Segundo um boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Ubá, as investigações estão sendo realizadas desde o dia 24 de fevereiro e há cerca de 37 casos suspeitos ao todo.
Os dados também registraram um caso de óbito, que está sendo investigado pela Vigilância Epidemiológica, aguardando a conclusão dos exames para confirmar ou descartar a contaminação pela doença.
Todas as amostras foram encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, onde passarão por análise laboratorial que dará o diagnóstico correto dos casos.
Como contrai leptospirose?
A leptospirose é uma doença transmitida através da urina de ratos e outros animais infectados, depositam bactéria Leptospira em águas, lamas, solos e alimentos. Ela é contraída através do contato com ferimentos na pele, mucosas ou pela pele íntegra após contato prolongado com água contaminada.
Seus principais sintomas são: febre, dores no corpo, dor de cabeça, náuseas e mal-estar. Em casos mais graves, o paciente apresenta febre alta persistente, vômitos intensos, dificuldade para respirar ou piora do estado inicial.
