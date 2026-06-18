Nova caneta Ozivy substitui a insulina? Veja quem pode usar

O tratamento do diabetes tipo 2 ganha um novo aliado com a chegada do Ozivy às farmácias brasileiras. O medicamento nacional utiliza a semaglutida para estimular a produção de insulina pelo próprio corpo e melhorar os níveis de açúcar no sangue.



A novidade abre caminhos para o controle glicêmico e metabólico de pacientes que convivem com a condição, associando a perda de peso ao gerenciamento da doença.

Ozivy substitui a insulina?

A resposta é não, pelo menos não de forma automática. Segundo a endocrinologista Taciane Mega, o tratamento precisa ser avaliado caso a caso e não deve ser iniciado sem orientação médica.



"O paciente pode substituir a insulina? A princípio não. Não é assim, parar de tomar a insulina e usar o Ozivy", esclarece a endocrinologista Taciane Mega.



Ainda assim, a especialista explica que o medicamento pode trazer benefícios em diferentes fases do tratamento do diabetes.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ozivy, primeiro medicamento à base de semaglutida desenvolvido e fabricado no Brasil - Foto: Divulgação

No entanto, a médica destaca dois cenários positivos para quem faz o tratamento:

Prevenção: Pacientes que apresentam piora clínica e precisariam iniciar o uso de insulina podem conseguir controlar a doença apenas com o Ozivy, evitando a entrada na terapia insulínica.

Pacientes que apresentam piora clínica e precisariam iniciar o uso de insulina podem conseguir controlar a doença apenas com o Ozivy, evitando a entrada na terapia insulínica. Redução de danos: Para quem já utiliza a insulina, a introdução da semaglutida nacional podepermitir uma redução gradual na dosagem das aplicações biológicas.

Quem tem diabetes tipo 2 pode usar?

O Ozivy pode ser indicado tanto para melhorar o controle da glicemia quanto para auxiliar na perda de peso em pessoas com diabetes tipo 2.

No entanto, a endocrinologista ressalta que esses pacientes precisam de acompanhamento mais cuidadoso, especialmente quando já utilizam outros medicamentos para reduzir a glicose.

"Pessoas com diabetes precisam ter esse tratamento supervisionado. Por quê? Porque ela pode tomar outros medicamentos que abaixam a glicose e a gente precisa fazer o ajuste desses remédios. Pode ocorrer o risco de ter hipoglicemia. Mas o medicamento em si vai ajudar tanto na perda de peso quanto no controle do diabetes", explica a profissional.

A dose é a mesma para todos?

A dosagem varia conforme o objetivo do tratamento e as características de cada paciente, de acordo com a endocrinologista.

Quem utiliza o medicamento principalmente para emagrecimento pode precisar de doses mais altas do que aqueles que buscam apenas melhorar o controle da glicemia. Ainda assim, a definição da dose deve ser feita exclusivamente pelo médico.

"A dose do Ozivy pode ser maior para quem tem necessidade de perda de peso do que quem só precisa do controle do diabetes, mas pode ser usado com essa mesma finalidade, quando o paciente tem as duas condições", detalha a endocrinologista.

Por que o acompanhamento médico é indispensável?

Como o Ozivy também reduz os níveis de glicose no sangue, pacientes que já utilizam outros medicamentos para diabetes podem apresentar episódios de hipoglicemia caso as doses não sejam ajustadas corretamente.

Por isso, o acompanhamento médico é indispensável para monitorar a resposta ao tratamento, adaptar as demais medicações e avaliar possíveis efeitos adversos.

Além do uso do medicamento, a especialista reforça que alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, controle do peso e hábitos saudáveis continuam sendo pilares essenciais no tratamento do diabetes tipo 2 e na prevenção de complicações da doença.