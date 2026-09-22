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SOLUÇÃO EFICAZ

Novo medicamento supera Mounjaro em perda de peso

Estudo comprova eficácia de 3% a mais na diminuição de gordura

Franciely Gomes
Por
Medicamento poderá ser aprovado no fim do ano
Medicamento poderá ser aprovado no fim do ano - Foto: Ilustrativa | Magnific

O Mounjaro pode estar com os dias contados no processo de emagrecimento. Um estudo realizado pela Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, apontou que o medicamento CagriSema apresentou eficácia de mais de 3% em comparação com a tirzepatida.

De acordo com dados apresentados pelos pesquisadores, pacientes que utilizaram o novo medicamento experimental para diabetes e obesidade perderam, em média, 12,4% do peso corporal. Já os que usaram apenas a tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, perderam apenas 9,1% de gordura.

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Chamado REIMAGINE 5, o estudo também avaliou o controle do açúcar no sangue dos participantes. Os que consumiram o CagriSema apresentaram uma redução da hemoglobina glicada (HbA1c) em 1,71 %, comparado a 1,67 % dos que aplicavam tirzepatida.

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Composição do CagriSema

O CagriSema é composto pela combinação de duas substâncias: cagrilintida e semaglutida, que já é utilizada no Ozempic produzido pela Novo Nordisk, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2.

No entanto, o remédio ainda está na fase experimental e aguarda aprovação das autoridades sanitárias para poder ser fabricado em grande escala e revendido no mercado.

A Novo Nordisk já apresentou um pedido de aprovação nos Estados Unidos, mas ele só deve ser aprovado no quarto trimestre de 2026, pela Food and Drug Administration (FDA).

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medicamento Mounjaro Saúde

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