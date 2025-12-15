Pandemia? OMS emite alerta sobre novo risco para 2026

OMS apresenta alerta sobre novo risco para 2026 - Foto: Ag. A TARDE

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sobre uma nova temporada de gripe que se aproxima com o inverno do Hemisfério Norte, que acontece entre os meses de dezembro a março. O principal sinal é para a circulação do vírus "Influenza", especialmente uma nova variante do influenza A (H3N2).

A nova variante do vírus começou a se espalhar rapidamente em agosto de 2025, vem chamando atenção das autoridades sanitárias, porém, até o momento, os dados não indicam que ela cause casos graves.

Mas, com a chegada do inverno os riscos de sobrecarga de casos são aumentados, por conta das infecções respiratórias.

Vírus mutante

A OMS ainda destaca que o termo “gripe K”, mesmo que tenha ganho destaque nas redes sociais, não se refere a um novo vírus, mas sim uma evolução do “Influenza A”, vírus conhecido por suas mutações constantes.

Vacinação é a melhor medida

A OMS ressaltou que, embora a “variante K” tenha se espalhado rapidamente, a vacinação segue sendo a medida mais eficaz para conter o vírus.

A vacina tem uma efetividade de 70% a 75% na prevenção de hospitalizações em crianças e 30% a 40% em adultos.