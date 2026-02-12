Menu
SAÚDE

Preço do açúcar despenca no Brasil e canetas emagrecedoras são motivo

Avanço de medicamentos GLP-1 derruba demanda global por doces e guloseimas

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

12/02/2026 - 17:43 h

O alimento é facilmente encontrado
Os preços do açúcar despencaram para o nível mais baixo desde outubro de 2020, impulsionados por uma mudança drástica no comportamento do consumidor. O culpado? O avanço meteórico dos medicamentos para perda de peso da classe GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

Na última quarta-feira, 11, os contratos futuros do açúcar bruto em Nova York caíram para menos de 14 centavos de dólar por libra-peso, representando menos da metade do valor registrado no final de 2023.

Especialistas afirmam que essas injeções reduzem a saciedade e a vontade por doces, atingindo diretamente os "superconsumidores" de biscoitos e sorvetes.

Mudança no consumo surpreende a indústria

A velocidade da queda na demanda pegou as gigantes do setor açucareiro de surpresa. Nos Estados Unidos e no México, a desaceleração no consumo humano de açúcar foi tão acentuada que o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) revisou suas estimativas para baixo em 23 mil toneladas para 2026.

De acordo com analistas da corretora Marex, a adoção desses medicamentos em economias desenvolvidas criou uma redução "não linear" nas vendas. Como 20% dos consumidores respondem por 65% das vendas de guloseimas, qualquer pequena adesão aos tratamentos causa um impacto massivo no preço do açúcar.

Proteína em alta: O novo foco do mercado

Enquanto o setor de açúcar amarga prejuízos, o mercado de laticínios vê uma tendência oposta. Com medo de perder massa muscular durante o emagrecimento, usuários de GLP-1 estão trocando carboidratos por proteínas.

  • Soro de leite (Whey): Os preços atingiram recordes na Europa e nos EUA.
  • Queijo Cottage: As vendas saltaram 50% em relação ao ano anterior.
  • Adaptação: Empresas de alimentos agora focam em "densidade nutricional" em vez de volume de vendas.

Produção estável e pessimismo no mercado

Apesar da queda no consumo, a produção global de açúcar, liderada por Brasil e Índia, permanece estável em cerca de 180 milhões de toneladas. Como a cana-de-açúcar possui ciclos longos de plantio, a oferta não deve diminuir rapidamente, o que mantém o mercado em um estado "extremamente pessimista", com investidores apostando em quedas ainda maiores.

A chegada de versões desses medicamentos em comprimidos promete tornar o tratamento mais acessível, o que sugere que o impacto no preço do açúcar deve se tornar ainda mais profundo nos próximos anos.

x