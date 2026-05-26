Prefeitura de Itabuna inaugura espaço para acolhimento de pessoas com autismo

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Um novo espaço TEA/TDI, voltado ao acolhimento e acompanhamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Desenvolvimento Intelectual (TDI), foi inaugurado nesta terça-feira, 26, pela Prefeitura de Itabuna, cidade do interior da Bahia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O equipamento público nasce em meio ao crescimento da demanda no município, que atualmente já acompanha mais de 1.500 pacientes na rede pública de saúde.

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O local contará com equipe multiprofissional formada por psiquiatras, neuropediatra, pediatra com especialidade em psiquiatria infantil, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicomotricistas e brinquedistas.

“Humanização”

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes, destacou que o novo equipamento também permite ampliar o número de profissionais especializados e melhorar a acessibilidade das famílias ao atendimento, já que a unidade está localizada em uma região central da cidade.

“Esse espaço foi pensado para trazer mais humanização, acolhimento e cuidado especializado às famílias atípicas. Antes, o atendimento acontecia dividido com outros serviços e já não conseguíamos ampliar a equipe por conta da limitação do espaço. Agora teremos uma estrutura exclusiva, mais acessível e preparada para ampliar os atendimentos e oferecer mais conforto aos nossos pacientes”, ressaltou Lívia Mendes.

Logística

A unidade fica localizada na Avenida Félix Mendonça, nº 676, no bairro Góes Calmon, fortalecendo a Rede Municipal de Reabilitação Intelectual. A localização estratégica da unidade também foi pensada diante das dificuldades enfrentadas por muitos familiares na locomoção dos pacientes para áreas mais distantes do município.

Para abertura do prontuário, os pacientes ou responsáveis deverão apresentar RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de residência e encaminhamento ou relatório médico contendo suspeita ou diagnóstico confirmado de TEA e/ou TDI. Após o acolhimento inicial e escuta qualificada, os pacientes já sairão da unidade com consulta médica agendada.