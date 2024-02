Primeiras doses de vacina contra a dengue chegam ao Brasil | A TARDE

As primeiras doses da vacina contra a dengue, a Qdenga, chegaram ao Brasil neste sábado, conforme anunciou o Ministério da Saúde. Uma remessa de 750 mil unidades do imunizante desembarcou no país.



O lote faz parte do total de 1,32 milhão de doses da vacina fornecidas, sem cobrança, pela farmacêutica japonesa Takeda ao Ministério da Saúde. Uma segunda remessa, com 570 mil imunizantes, têm previsão de ser entregue em fevereiro.

O imunizante vai ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) neste ano, com previsão de aplicações em fevereiro. A lista dos municípios que receberão as doses e a estratégia de vacinação para cada um serão informadas pelo Ministério da Saúde nos próximos dias.

As vacinas ainda precisam passar pelo processo de liberação da alfândega e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, em seguida, serão enviadas para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).

Além desses dois lotes, o Ministério da Saúde comprou o quantitativo total disponibilizado pelo fabricante para 2024: 5,2 milhões de doses. Os imunizantes devem ser entregues ao longo do ano até novembro.

A farmacêutica japonesa comunicou que a capacidade de fornecimento de doses ainda é limitada, por isso, não pôde disponibilizar os imunizantes em larga escala inicialmente.

Segundo o Ministério da Saúde, por causa da capacidade de fabricação da empresa, cerca de 3,2 milhões de pessoas devem ser vacinadas neste ano no Brasil, pois o imunizante depende de duas doses, com intervalo mínimo de três meses entre elas, para ter eficácia.

O público-alvo da primeira etapa de atendimento serão crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue, após a de pessoas idosas. A liberação para esse segundo grupo, porém, ainda depende da Anvisa.