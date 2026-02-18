Recupere o ritmo: saiba como fazer detox pós-Carnaval

Siga o A TARDE no Google

O fim da folia costuma deixar rastro: aumento de peso, cansaço extremo e aquele desconforto digestivo incômodo. Entre bebidas alcoólicas, poucas horas de sono e refeições pesadas, o organismo sinaliza a sobrecarga.

Segundo o médico Edson Ramuth, fundador do Emagrecentro, a sensação de "corpo pesado" é um reflexo direto da desidratação e da inflamação leve causada pelos excessos.

Para quem busca como fazer detox pós-Carnaval, a solução não está em dietas restritivas milagrosas, mas sim em reequilibrar as funções metabólicas. "Os relatos mais frequentes são de inchaço e fadiga, quadros associados à retenção de líquidos e à sobrecarga digestiva", explica o especialista ao Terra.

Quatro estratégias para retomar o equilíbrio

Confira as orientações do Dr. Ramuth para limpar o organismo e restabelecer a vitalidade:

Priorize a hidratação estratégica: O álcool desidrata o corpo, o que faz o organismo reter líquidos como defesa. Beber água constantemente ajuda os rins a regularem esse processo, combatendo a distensão abdominal. Ajuste a alimentação para ter energia: Esqueça o jejum prolongado após a festa. O segredo para fazer detox pós-Carnaval com saúde é focar em proteínas magras, verduras e legumes. Essa combinação estabiliza a glicose e devolve a vitalidade perdida. Regule o sono imediatamente: Noites mal dormidas desregulam hormônios do apetite e do humor. Voltar aos horários regulares de descanso é a forma mais rápida de estabilizar o metabolismo e acabar com a fadiga. Aposte em tratamentos estéticos: Protocolos que estimulam a drenagem linfática são grandes aliados. Eles aceleram a eliminação de toxinas, melhoram a aparência da pele e reduzem medidas temporariamente ao esvaziar os estoques de líquidos retidos.

A retomada gradual é o caminho mais seguro para garantir que os exageros do feriado não se tornem prejuízos permanentes à saúde. Ao adotar essas práticas, você limpa o sistema e prepara o corpo para a rotina do ano que finalmente começa.