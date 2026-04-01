Remédios mais caros? Entenda o que muda nas farmácias de Salvador

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A CMED definiu o novo teto de reajuste de medicamentos - Foto: Reprodução | Freepik

O bolso do consumidor soteropolitano deve sentir uma leve oscilação. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) publicou no Diário Oficial da União, na terça-feira, 31, os novos índices de reajuste anual para os medicamentos no Brasil.

A medida define limites máximos de aumento que variam conforme o nível de concorrência de cada remédio. No entanto, não significa, necessariamente, que os preços vão subir imediatamente nas prateleiras.

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O reajuste não é automático: fabricantes e redes de farmácia decidem quando e se vão aplicar os novos valores. Na prática, é comum que estabelecimentos mantenham preços antigos por um período, especialmente quando ainda possuem estoque adquirido antes do reajuste.



Reajuste foi autorizado pelo governo federal

A portaria define o teto do reajuste com base na competitividade de cada categoria de remédio. O cálculo leva em conta o IPCA e a produtividade da indústria:

3,81% para medicamentos com alta concorrência

2,47% para medicamentos de média concorrência

1,13% para medicamentos com pouca ou nenhuma concorrência

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o índice médio de aumento será de até 2,47%, considerado o menor dos últimos 20 anos e abaixo da inflação acumulada no período.

Índice é um teto, não obrigação

Um ponto importante é que o percentual definido não é um aumento obrigatório, mas sim um limite máximo permitido. Ou seja, nenhuma farmácia pode reajustar os preços acima desses índices.

Por outro lado, os estabelecimentos têm liberdade para praticar valores menores, oferecendo descontos e promoções, o que pode beneficiar o consumidor final.

Nem todos os medicamentos entram na regra

Alguns tipos de produtos não seguem esse modelo de reajuste anual. É o caso de medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e determinados remédios isentos de prescrição com alta concorrência.

Esses itens possuem regras específicas dentro do sistema de regulação e podem não acompanhar o mesmo calendário ou os mesmos índices definidos pela CMED.

Como o reajuste é calculado

O aumento nos preços dos medicamentos ocorre uma vez por ano e segue uma fórmula baseada na inflação oficial do país (IPCA), com desconto relacionado à produtividade da indústria farmacêutica.

O modelo busca equilibrar a sustentabilidade do setor com a proteção ao consumidor, garantindo acesso aos medicamentos sem permitir aumentos considerados abusivos.

Para conferir os preços máximos autorizados, a lista completa deve ser disponibilizada pela Anvisa em seu site oficial.