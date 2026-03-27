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SAÚDE ALIMENTAR

Restaurante é interditado após fiscalização encontrar larvas e baratas

Alimentos armazenados no chão e falta de higiene exigem nova vistoria para reabertura

Redação

Por Redação

27/03/2026 - 22:39 h

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Restaurante só poderá ser reaberto após nova fiscalização
Restaurante só poderá ser reaberto após nova fiscalização -

Um restaurante localizado no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, no Ceará, foi interditado nesta terça-feira, 24, pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) depois que a fiscalização encontrou graves falhas de higiene e risco à saúde dos clientes.

Durante a inspeção, os fiscais identificaram alimentos deixados no chão, presença de larvas e baratas, ralos sem vedação, lixeiras abertas e falta de pias específicas para a higienização das mãos.

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O responsável pelo restaurante precisará sanar todas as irregularidades e solicitar uma nova fiscalização. A reabertura só será permitida após comprovar conformidade com as normas sanitárias.

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Tags:

fiscalização interditado vigilância sanitária

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