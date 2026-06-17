Rival do Ozempic chega às farmácias com tratamento por menos de R$ 300

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Quem busca alternativas para o tratamento do diabetes e para o controle do peso ganhou uma nova opção nas farmácias brasileiras. A EMS iniciou nesta semana a distribuição da Ozivy, sua caneta de semaglutida, tornando-se a primeira farmacêutica nacional a lançar um medicamento com a substância após o fim da patente que popularizou o Ozempic.

Com preço inicial de R$ 452, o produto começou a chegar às capitais na segunda-feira, 15, e deve alcançar todas as regiões do país até julho. Para esta primeira fase, a empresa informou que mais de 500 mil canetas serão disponibilizadas ao mercado.

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O que é a semaglutida?

A semaglutida atua reproduzindo os efeitos de um hormônio naturalmente produzido pelo intestino após as refeições. Segundo informações da MedlinePlus, biblioteca nacional de medicina dos Estados Unidos, a substância ajuda o organismo a liberar insulina, reduz a produção de glicose pelo fígado e ainda desacelera o esvaziamento do estômago.

Na prática, essa combinação contribui tanto para o controle dos níveis de açúcar no sangue quanto para a sensação de saciedade, favorecendo a redução do peso corporal.

Tratamento pode custar R$ 287 por mês nos primeiros meses



A estratégia da EMS para atrair pacientes passa principalmente pelo preço. Apesar da caneta ser comercializada por R$ 452 de forma individual, a farmacêutica montou um pacote voltado para os três primeiros meses de tratamento.

O kit com as doses necessárias para os primeiros 90 dias será vendido por R$ 863,23. Com isso, o custo médio mensal fica em aproximadamente R$ 287 durante esse período inicial.

Após o terceiro mês, quando normalmente ocorre o aumento das doses, o valor da caneta passará para R$ 498.

A empresa também anunciou planos para lançar uma embalagem com duas canetas de 1,0 mg por R$ 896, mas ainda não divulgou quando o produto chegará ao mercado.

Primeiro medicamento brasileiro com semaglutida - Foto: EMS / Divulgação

Concorrência provoca redução nos preços

A entrada da Ozivy no mercado já começou a provocar mudanças entre as concorrentes. Com o aumento da disputa, fabricantes que já atuam no segmento anunciaram reduções nos preços dos medicamentos à base de semaglutida.

A própria Novo Nordisk, responsável pelo Ozempic, promoveu ajustes nos valores praticados no país. Já a Eurofarma, fabricante dos medicamentos Extensior e Poviztra, também aderiu à estratégia e anunciou cortes nos preços.

Com a concorrência mais acirrada, consumidores já encontram opções para o início do tratamento custando entre R$ 399 e R$ 599, valores inferiores aos registrados nos últimos anos.