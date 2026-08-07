Saiba como pequenas mudanças na alimentação podem salvar seu coração

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O colesterol alto é uma condição silenciosa que pode permanecer durante anos sem apresentar sintomas, mas aumentar significativamente o risco de doenças cardiovasculares. Segundo estudo publicado no Brazilian Journal of Health Review, o problema atinge cerca de quatro em cada dez brasileiros.

No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, celebrado em 8 de agosto, o Conselho Regional de Nutrição da 5ª Região (CRN-5) reforça a importância de adotar hábitos saudáveis como forma de prevenção, mesmo antes do aparecimento de alterações nos exames.

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Segundo a nutricionista fiscal do CRN-5, Cecília Rios, o colesterol elevado é considerado silencioso porque sua evolução ocorre de maneira gradual.

"Por não provocar dor ou sintomas visíveis, o colesterol é depositado lentamente na parede das artérias e aumenta o risco de infarto e AVC. Além disso, os sinais clínicos, como o aparecimento de placas amareladas nas pálpebras, podem surgir muito tardiamente, quando o dano já foi instalado", alerta.

Alimentação pode ajudar no controle do colesterol

Embora fatores genéticos possam influenciar os níveis de colesterol, a alimentação exerce papel importante na prevenção e no controle do problema.

O consumo frequente de alimentos ultraprocessados e ricos em gorduras saturadas pode favorecer o aumento do colesterol LDL, conhecido popularmente como "colesterol ruim". Em contrapartida, alimentos ricos em fibras e gorduras insaturadas podem contribuir para a saúde cardiovascular.

Entre os alimentos destacados pela nutricionista estão:

aveia;

psyllium;

sementes de linhaça;

abacate;

azeite de oliva;

peixes.

"A partir de uma alimentação rica em fibras e gorduras saudáveis, como aveia, psyllium, semente de linhaça, abacate, azeite de oliva e peixes, é possível reduzir o colesterol de forma significativa e, assim, o risco cardiovascular", explica Cecília Rios.

Pequenas mudanças podem fazer diferença

A prevenção do colesterol alto não necessariamente exige mudanças radicais na rotina. Segundo a especialista, hábitos simples adotados de maneira consistente podem contribuir para a redução dos riscos.

Entre as recomendações estão reduzir o consumo de frituras e bebidas alcoólicas, retirar a gordura aparente das carnes, substituir manteiga e margarina por azeite de oliva, optar por laticínios desnatados e aumentar o consumo de peixes.

A atividade física também faz parte da estratégia de prevenção

"É possível prevenir o colesterol alto desde a infância, principalmente quando há histórico na família. Ainda assim, nunca é tarde para melhorar a alimentação e começar uma atividade física", afirma.

A adoção desses hábitos desde cedo pode contribuir para diminuir o risco de doenças cardiovasculares ao longo da vida.

Acompanhamento profissional também é importante

Além de manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios, o acompanhamento com um nutricionista pode ajudar na identificação de fatores de risco e na elaboração de estratégias individualizadas.

De acordo com Cecília Rios, uma avaliação nutricional detalhada permite considerar histórico familiar, padrão alimentar, exames laboratoriais e controle do peso.

"Para prevenir o colesterol alto, é fundamental uma avaliação nutricional detalhada e individualizada. Assim, o profissional será capaz de identificar o risco genético, desenvolver padrões alimentares minimamente processados e ricos em fibras, acompanhar os exames laboratoriais, recomendar suplementos dietéticos e auxiliar no controle de peso", reforça.

O padrão alimentar é mais importante que um único alimento

O colesterol também é cercado por dúvidas e mitos, especialmente sobre determinados alimentos. Um exemplo é o ovo, frequentemente apontado como responsável pelo aumento do colesterol.

A nutricionista, porém, ressalta que a alimentação deve ser analisada de maneira ampla.

"Não se deve atribuir o aumento do colesterol ruim a somente um alimento, mas ao padrão alimentar como um todo, considerando as interações entre genes, nutrientes e compostos bioativos", esclarece.

A prevenção, portanto, envolve um conjunto de escolhas ao longo do tempo. Alimentação equilibrada, atividade física regular, controle do peso, abandono do tabagismo e acompanhamento profissional são medidas que podem ajudar a manter o colesterol sob controle e reduzir o risco de complicações cardiovasculares.