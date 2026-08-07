Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE

Saiba como pequenas mudanças na alimentação podem salvar seu coração

Nutricionista alerta que a prevenção começa antes dos primeiros sintomas

Gustavo Zambianco
Por
Veja como se previnir de colesterol alto
Veja como se previnir de colesterol alto - Foto: Divulgação

O colesterol alto é uma condição silenciosa que pode permanecer durante anos sem apresentar sintomas, mas aumentar significativamente o risco de doenças cardiovasculares. Segundo estudo publicado no Brazilian Journal of Health Review, o problema atinge cerca de quatro em cada dez brasileiros.

No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, celebrado em 8 de agosto, o Conselho Regional de Nutrição da 5ª Região (CRN-5) reforça a importância de adotar hábitos saudáveis como forma de prevenção, mesmo antes do aparecimento de alterações nos exames.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a nutricionista fiscal do CRN-5, Cecília Rios, o colesterol elevado é considerado silencioso porque sua evolução ocorre de maneira gradual.

"Por não provocar dor ou sintomas visíveis, o colesterol é depositado lentamente na parede das artérias e aumenta o risco de infarto e AVC. Além disso, os sinais clínicos, como o aparecimento de placas amareladas nas pálpebras, podem surgir muito tardiamente, quando o dano já foi instalado", alerta.

Alimentação pode ajudar no controle do colesterol

Embora fatores genéticos possam influenciar os níveis de colesterol, a alimentação exerce papel importante na prevenção e no controle do problema.

O consumo frequente de alimentos ultraprocessados e ricos em gorduras saturadas pode favorecer o aumento do colesterol LDL, conhecido popularmente como "colesterol ruim". Em contrapartida, alimentos ricos em fibras e gorduras insaturadas podem contribuir para a saúde cardiovascular.

Entre os alimentos destacados pela nutricionista estão:

  • aveia;
  • psyllium;
  • sementes de linhaça;
  • abacate;
  • azeite de oliva;
  • peixes.

"A partir de uma alimentação rica em fibras e gorduras saudáveis, como aveia, psyllium, semente de linhaça, abacate, azeite de oliva e peixes, é possível reduzir o colesterol de forma significativa e, assim, o risco cardiovascular", explica Cecília Rios.

Leia Também:

AMEAÇA INVISÍVEL

Sinal nas pálpebras pode indicar colesterol alto; saiba como proteger o coração
Sinal nas pálpebras pode indicar colesterol alto; saiba como proteger o coração imagem

HOSPITAL CASA DE RETIRO SÃO FRANCISCO

Bruno Reis vê impulso ao complexo de saúde em novo hospital
Bruno Reis vê impulso ao complexo de saúde em novo hospital imagem

CIRURGIAS ELETIVAS DE 2026

Bahia terá R$ 250 milhões para realização de mais de 1200 cirurgias
Bahia terá R$ 250 milhões para realização de mais de 1200 cirurgias imagem

Pequenas mudanças podem fazer diferença

A prevenção do colesterol alto não necessariamente exige mudanças radicais na rotina. Segundo a especialista, hábitos simples adotados de maneira consistente podem contribuir para a redução dos riscos.

Entre as recomendações estão reduzir o consumo de frituras e bebidas alcoólicas, retirar a gordura aparente das carnes, substituir manteiga e margarina por azeite de oliva, optar por laticínios desnatados e aumentar o consumo de peixes.

A atividade física também faz parte da estratégia de prevenção

"É possível prevenir o colesterol alto desde a infância, principalmente quando há histórico na família. Ainda assim, nunca é tarde para melhorar a alimentação e começar uma atividade física", afirma.

A adoção desses hábitos desde cedo pode contribuir para diminuir o risco de doenças cardiovasculares ao longo da vida.

Acompanhamento profissional também é importante

Além de manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios, o acompanhamento com um nutricionista pode ajudar na identificação de fatores de risco e na elaboração de estratégias individualizadas.

De acordo com Cecília Rios, uma avaliação nutricional detalhada permite considerar histórico familiar, padrão alimentar, exames laboratoriais e controle do peso.

"Para prevenir o colesterol alto, é fundamental uma avaliação nutricional detalhada e individualizada. Assim, o profissional será capaz de identificar o risco genético, desenvolver padrões alimentares minimamente processados e ricos em fibras, acompanhar os exames laboratoriais, recomendar suplementos dietéticos e auxiliar no controle de peso", reforça.

O padrão alimentar é mais importante que um único alimento

O colesterol também é cercado por dúvidas e mitos, especialmente sobre determinados alimentos. Um exemplo é o ovo, frequentemente apontado como responsável pelo aumento do colesterol.

A nutricionista, porém, ressalta que a alimentação deve ser analisada de maneira ampla.

"Não se deve atribuir o aumento do colesterol ruim a somente um alimento, mas ao padrão alimentar como um todo, considerando as interações entre genes, nutrientes e compostos bioativos", esclarece.

A prevenção, portanto, envolve um conjunto de escolhas ao longo do tempo. Alimentação equilibrada, atividade física regular, controle do peso, abandono do tabagismo e acompanhamento profissional são medidas que podem ajudar a manter o colesterol sob controle e reduzir o risco de complicações cardiovasculares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Colesterol prevenção Saúde

Relacionadas

Mais lidas