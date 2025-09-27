Menu
PROCESSADOS

Salsicha, bacon e presunto entraram no mesmo grupo de risco do cigarro

Classificação tem como objetivo alertar a população e orientar políticas públicas de saúde

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

27/09/2025 - 20:59 h | Atualizada em 27/09/2025 - 21:12
A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) da OMS colocou o consumo de carnes processadas, como salsicha, bacon, presunto e salame, no Grupo 1, a mesma classificação que o tabaco, o amianto e o plutônio. Essa categoria é usada para substâncias para as quais há evidências científicas suficientes de que são carcinogênicas para humanos.

No entanto, a equivalência de categoria não significa uma equivalência de risco. Esse é o ponto crucial que a IARC e especialistas em saúde se apressaram em esclarecer. O perigo real não é o mesmo.

Fumar cigarros, por exemplo, oferece um risco de câncer até 1.900% maior do que o consumo de carnes processadas. O aumento do risco de câncer colorretal associado ao consumo diário de 50 gramas de carne processada é de cerca de 18%.

A classificação tem como objetivo alertar a população e orientar políticas públicas de saúde, e não proibir o consumo. Especialistas em nutrição concordam que a chave está na moderação.

O consumo ocasional desses alimentos não representa um perigo comparável ao do tabagismo, mas o consumo regular e em grandes quantidades eleva os riscos, que incluem, além do câncer, o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

Em vez de eliminá-las completamente da dieta, a recomendação é reduzir a frequência e a quantidade, optando por alternativas mais saudáveis como carnes magras, peixes e proteínas vegetais.

A nova classificação da OMS serve como um lembrete importante sobre a necessidade de fazer escolhas alimentares mais conscientes para manter a saúde a longo prazo.

Tags:

bacon Câncer cigarro salame Salsicha

