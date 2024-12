Salvador sedia maior evento de cirurgias robóticas simultâneas

Neste ano, a expectativa é reunir cerca de 800 pessoas - Foto: Divulgação

Nos dias 22 e 23 de novembro, Salvador vai sediar o maior evento de cirurgia robótica do Brasil, que trará, em sua terceira edição, o encontro dos maiores especialistas em diversas áreas médicas com objetivo de difundir conhecimento sobre cirurgia robótica e novas tecnologias.

O Robótica Surgery Experience Bahia é promovido pelo Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR) e acontece bianualmente, reunindo diversos profissionais das áreas de urologia, ginecologia, coloproctologia, cirurgia ecológica, cirurgia pediátrica e cirurgia pulmonar. Neste ano, a expectativa é reunir cerca de 800 pessoas, entre elas, 60 cirurgiões de diversas especialidades de pelo menos 19 estados brasileiros e quatro países.

Durante os dois dias de evento, serão realizadas, de forma simultânea, seis cirurgias ao vivo, nos hospitais Mater Dei e no Santa Isabel. Para quem não estará no evento, as cirurgias também poderão ser acompanhadas através de transmissão ao vivo pelo YouTube.

“Isso coloca o evento como o maior em número de cirurgias ao vivo realizadas na mesma cidade, no mesmo dia, para um evento no Brasil. O Santa Isabel foi o hospital que primeiro realizou a cirurgia robótica na Bahia e o Mater Dei foi o que colocou o primeiro robô Da Vinci XI, que é o robô mais moderno do mundo disponível para os pacientes de Salvador”, disse o médico cirurgião Nilo Jorge Leão, urologista e cirurgião robótico.

Leia mais

>> Planserv amplia rede credenciada na capital e no interior da Bahia

>> INCA: mais de 6 mil casos de câncer de próstata são esperados na Bahia

>> INAC é habilitado para realizar cirurgias de fístula e permcath

Ainda segundo o profissional, que também é coordenador do IBCR, o evento também contará com a presença de grandes lideranças do estado como o vice governador Geraldo Junior, a chefa de gabinete da secretaria municipal de saúde, Edriene Barros Teixeira, além também da área de saúde, com o presidente nacional da rede Mater Dei, Henrique Salvador, o diretor Geral do Santa Isabel, Rubens Moreira e além do presidente do CREMEB, Otávio Marambaia.

“A maior experiência em cirurgia da América Latina em cirurgia robótica é um colega de São Paulo chamado Rafael Coelho vai estar presente, junto com a segunda, que é o Pedro Romanelli, de Minas Gerais , também estará fazendo uma cirurgia ao vivo e a terceira maior experiência do Brasil sou eu, que também vou estar presente fazendo cirurgia ao vivo. O evento como um todo vai ter os 10 maiores experts em cirurgia robótica do Brasil, todos reunidos no mesmo lugar”, completou o coordenador.

Podem participar do evento, profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, instrumentadores cirúrgicos, além também de estudantes de saúde. Para mais informações, os interessados podem acessar o site do instituto através do link.