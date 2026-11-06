Sua caneta emagrecedora é falsa? Veja como identificar antes de usar

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira, 6, a apreensão de lotes falsificados do Mounjaro, medicamento utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e também associado ao emagrecimento.



O alerta acende um sinal de atenção para quem utiliza canetas emagrecedoras e precisa verificar a procedência do medicamento.

Existem alguns sinais que podem levantar suspeitas de falsificação, como erros na embalagem, informações incompletas, ausência de identificação do lote e diferenças nas características físicas do produto. No entanto, somente uma avaliação da fabricante ou das autoridades sanitárias pode confirmar a autenticidade do medicamento.





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Caneta Emagrecedora - Foto: Receita Federal/divulgação

Como saber se a caneta emagrecedora é falsa?

1. Confira onde o medicamento foi comprado

A procedência é um dos principais pontos de atenção. A Anvisa recomenda adquirir medicamentos somente em farmácias e drogarias regularizadas. Ofertas em redes sociais, marketplaces não autorizados e vendas sem exigência de receita médica podem indicar irregularidades.

2. Observe a embalagem e o rótulo

Erros de português, informações incompletas, impressão de baixa qualidade, etiquetas mal coladas e dados incompatíveis com os padrões da fabricante são sinais que merecem atenção.

3. Verifique o número do lote e a validade

Medicamentos regularizados devem apresentar informações de identificação, como número do lote e data de validade. Esses dados precisam ser compatíveis com os registros da fabricante. No caso do Mounjaro, a própria Eli Lilly identificou lotes que não são reconhecidos pela empresa.

4. Observe as características da caneta e do medicamento

Diferenças no formato da caneta, na embalagem, no mecanismo de aplicação ou na aparência do líquido podem levantar suspeitas. Alterações de cor, partículas ou aspecto diferente do esperado também devem ser comunicadas a um profissional de saúde ou à fabricante.

5. Utilize os canais oficiais da fabricante

No caso do Mounjaro, a Eli Lilly disponibiliza o sistema LillyScan, que permite consultar informações de autenticidade por meio do QR Code presente na embalagem. A verificação deve ser feita pelos canais oficiais da empresa. Um QR Code, isoladamente, não garante que o produto seja verdadeiro.

Quais lotes de Mounjaro foram proibidos pela Anvisa?

De acordo com a determinação publicada pela agência, os seguintes lotes devem ser apreendidos:

- Mounjaro 2,5 mg: KUSTR43969410;

- Mounjaro 15 mg: D810042, D838889 e 2138737;

- Mounjaro 5 mg: B55010.





A resolução também determinou a apreensão de diferentes versões do Pygeum, além do Diluente Bacteriostático e da Água Bacteriostática, produtos sem a regularização exigida pela Anvisa.

O que fazer se suspeitar que sua caneta é falsa?

Quem identificar alguma irregularidade deve interromper o uso do produto suspeito e procurar orientação de um profissional de saúde e da fabricante. Também é importante guardar a embalagem, a nota fiscal e os dados do lote para facilitar a verificação.

A Anvisa reforça que medicamentos não devem ser adquiridos por meio de anúncios irregulares na internet, especialmente ofertas com preços muito abaixo dos praticados no mercado ou sem exigência de receita médica. A compra deve ocorrer exclusivamente em estabelecimentos autorizados.