HOME > SAÚDE
PERIGO

Substância em eletrodomésticos ameaça saúde de gatos

Os animais de estimação podem sofrer consequências sérias

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/02/2026 - 22:05 h

Gatos podem sofrer perigo em casa
Gatos podem sofrer perigo em casa -

Os gatos de estimação correm perigos diários com uma substância contida em eletrodomésticos comuns. Segundo um estudo divulgado pelo jornal colombiano El Tiempo, os animais podem apresentar níveis elevados de bisfenol A, que podem ser prejudiciais à saúde.

De acordo com os pesquisadores, as altas taxas dos animais domésticos se dão devido à exposição contínua a objetos plásticos, tais como embalagens de alimentos, garrafas, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, roupas, materiais odontológicos, tintas, vernizes e até fluidos de freio.

Leia Também:

Recupere o ritmo: saiba como fazer detox pós-Carnaval
Fones de ouvido de contêm químicos ligados ao câncer, aponta estudo
Bahia busca tecnologia asiática para produção inédita de remédios contra o câncer

Com estrutura semelhante à do estrogênio, a substância orgânica, que também é conhecida como BPA, pode interferir na regulação hormonal e afetar diferentes órgãos dos felinos, levando até a morte, caso esteja presente no organismo do animal em taxas muito elevadas.

Dentre as amostras de 70 gatos saudáveis, com idades entre 1 e 15 anos, a maioria dos animais domésticos apresentou BPA detectável. Enquanto os felinos com acesso à rua registraram uma média aproximada de 26 pg/mg, os outros apresentaram média perto de 80 pg/mg.

Uma das soluções de contenção de contaminação é substituir potes plásticos por recipientes de cerâmica ou aço inoxidável. Além de limpar a casa com frequência e manter os ambientes ventilados.

x