Substância em eletrodomésticos ameaça saúde de gatos

Siga o A TARDE no Google

Gatos podem sofrer perigo em casa - Foto: Ilustrativa | Freepik

Os gatos de estimação correm perigos diários com uma substância contida em eletrodomésticos comuns. Segundo um estudo divulgado pelo jornal colombiano El Tiempo, os animais podem apresentar níveis elevados de bisfenol A, que podem ser prejudiciais à saúde.

De acordo com os pesquisadores, as altas taxas dos animais domésticos se dão devido à exposição contínua a objetos plásticos, tais como embalagens de alimentos, garrafas, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, roupas, materiais odontológicos, tintas, vernizes e até fluidos de freio.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com estrutura semelhante à do estrogênio, a substância orgânica, que também é conhecida como BPA, pode interferir na regulação hormonal e afetar diferentes órgãos dos felinos, levando até a morte, caso esteja presente no organismo do animal em taxas muito elevadas.

Dentre as amostras de 70 gatos saudáveis, com idades entre 1 e 15 anos, a maioria dos animais domésticos apresentou BPA detectável. Enquanto os felinos com acesso à rua registraram uma média aproximada de 26 pg/mg, os outros apresentaram média perto de 80 pg/mg.

Uma das soluções de contenção de contaminação é substituir potes plásticos por recipientes de cerâmica ou aço inoxidável. Além de limpar a casa com frequência e manter os ambientes ventilados.