Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRATUITO

SUS aprova uso de placenta no tratamento de queimaduras

Os critérios para as doadoras deverão ser divulgados neste mês

Redação

Por Redação

22/09/2025 - 8:56 h
A membrana amniótica é coletada no parto, após o consentimento das doadoras
A membrana amniótica é coletada no parto, após o consentimento das doadoras -

O Sistema Unificado de Saúde (SUS) vai oferecer gratuitamente um tratamento mais amplo para queimaduras com a inclusão de novo transplante de membrana amniótica. O procedimento acelera o processo de cicatrização através da placenta.

Os critérios para as doadoras deverão ser divulgados neste mês, mas o transplante será disponibilizado em breve. Patrícia Freire, coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), informou que a medida é para atender à demanda de pessoas queimadas no país. "Já temos o transplante de pele e, agora, estaremos disponibilizando o de membrana amniótica."

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Primavera pode aumentar alergias e impactar a imunidade: saiba como se proteger
Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira
Pele negra sob a lupa: as verdades que a medicina ainda ignora

É a primeira vez que a membrana amniótica está no Regulamento Técnico do SNT. O procedimento foi aprovado em maio e publicado no Diário Oficial pelo Ministério da Saúde no dia 23 de junho. Desde então, corre o prazo de 180 dias para a oferta ser efetivada no SUS.

A membrana amniótica é coletada no parto, após o consentimento das doadoras. Ela acelera a cicatrização e reduz infecções e dores de pessoas que sofreram queimaduras ao criar uma barreira protetora contra bactérias e outros agentes infecciosos.

A membrana amniótica é especialmente interessante para queimaduras de segundo grau. Ela estimula a cicatrização da ferida e que as próprias células do indivíduo se multipliquem, se reproduzam e ocorra a formação de uma nova pele. Ela também pode ser utilizada em pacientes com feridas crônicas, como as provocadas por diabetes e por úlceras venosas, segundo reportagem do Jornal da USP de 2022.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil placenta queimaduras Saúde sus tratamento para queimaduras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A membrana amniótica é coletada no parto, após o consentimento das doadoras
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

A membrana amniótica é coletada no parto, após o consentimento das doadoras
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

A membrana amniótica é coletada no parto, após o consentimento das doadoras
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

A membrana amniótica é coletada no parto, após o consentimento das doadoras
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

x