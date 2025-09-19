Menu
HOME > SAÚDE
NOVIDADE

SUS vai garantir diagnóstico precoce de autismo em crianças

Governo estima que 1% da população brasileira conviva com o TEA

Jair Mendonça Jr

Jair Mendonça Jr

19/09/2025 - 8:54 h
Principal objetivo da medida é garantir a detecção e a intervenção precoce em crianças
Principal objetivo da medida é garantir a detecção e a intervenção precoce em crianças

Em um avanço significativo para a saúde pública, o Ministério da Saúde anunciou a criação de uma nova linha de cuidado dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) focada no Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Leia Também:

SUS completa 35 anos com novos programas para reduzir filas de atendimento na Bahia
iOS 26: a atualização por trás do gasto de bateria assusta usuários
Como a tecnologia pode transformar o SUS

O principal objetivo da medida é garantir a detecção e a intervenção precoce em crianças, etapas consideradas cruciais para o seu desenvolvimento e futura autonomia.

A nova diretriz estabelece a realização obrigatória do teste de triagem M-Chat para todas as crianças com idade entre 1 ano e 4 meses (16 meses) e 2 anos e 6 meses (30 meses).

A ferramenta, que será aplicada por profissionais da atenção primária à saúde, busca identificar os primeiros sinais do autismo, permitindo que o tratamento e os estímulos comecem antes mesmo da confirmação formal do diagnóstico.

A iniciativa vai além da simples triagem. A nova linha de cuidado também fortalece a aplicação do Projeto Terapêutico Singular (PTS), um plano de tratamento customizado para cada paciente.

O plano considera as necessidades específicas da criança e da família, enfatizando o apoio aos pais por meio de orientações e grupos de suporte.

Para facilitar a implementação, o questionário M-Chat será integrado à Caderneta Digital da Criança e ao prontuário eletrônico E-SUS, assegurando que a triagem se torne uma prática padrão.

O governo estima que 1% da população brasileira conviva com o TEA e que uma parcela considerável dessas pessoas também apresente outras deficiências, sublinhando a importância de um cuidado integrado e acessível para todos.

Autismo sus

