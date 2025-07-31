Veja 4 alimentos que ajudam no funcionamento do intestino

Os alimentos foramrecomendados por uma nutricionista - Foto: Ilustrativa | Freepik

A alimentação é um dos principais fatores de influência para um bom funcionamento do intestino. Incluir alimentos que ajudam na digestão no dia a dia pode ajudar a tratar problemas de constipação e prisão de ventre, que acomete diversos brasileiros.

Dados estimam que cerca de 20 a 30% da população no Brasil tenha alguma alteração intestinal relacionada à constipação intestinal ao longo da vida. O caso é ainda mais comum em mulheres, ligado a questões hormonais, e idosos, como efeito do uso de medicamentos e mudanças no funcionamento do corpo com a idade avançada.

Pensando nisso, o Portal A TARDE conversou com a nutricionista Amanda Feio, que listou os quatro alimentos mais importantes para o funcionamento do intestino e que devem ser consumidos no dia a dia.

Confira:

Farelo de aveia em pó

É uma fonte natural de fibras solúveis e insolúveis. Entre elas, destaca-se a betaglucana, uma fibra solúvel que forma um gel no intestino, facilitando o trânsito intestinal e promovendo o equilíbrio da microbiota. Já as fibras insolúveis aumentam o volume das fezes, estimulando a evacuação. O consumo regular também favorece o crescimento de bactérias benéficas, que são essenciais para a saúde intestinal.

Psyllium (Plantago ovata)

Encontrado em pó, cápsulas ou sachês, o psyllium é rico em fibra solúvel. Quando misturado à água, forma um gel espesso que ajuda a regular o trânsito intestinal e facilita a eliminação das fezes. É uma ótima opção para quem busca alívio da constipação sem uso de laxantes agressivos.

Inulina

Apesar de muitas vezes ser confundida com probiótico, a inulina é um prebiótico: serve de alimento para as bactérias boas do intestino. Ao estimular o crescimento dessas bactérias, ajuda a restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal, o que melhora o funcionamento do intestino e fortalece as defesas do organismo.

Lactulose

Trata-se de um derivado do açúcar lactose, com efeito laxativo suave. Atua atraindo água para o intestino, deixando as fezes mais moles e facilitando sua eliminação. É indicada para casos de constipação leve a moderada, e pode ser usada com segurança sob orientação profissional.

Dica extra:

Lembrando que é muito importante ingerir a quantidade de água necessária para que o intestino funcione normalmente (para você saber é só multiplicar seu peso por 35). A falta de hidratação pode levar ao endurecimento das fezes, dificultando sua passagem pelo intestino. Beber água suficiente, combinada com uma dieta rica em fibras, é uma estratégia eficaz para manter o intestino funcionando regularmente. a água auxilia na lubrificação das paredes intestinais e na movimentação do bolo fecal, evitando constipação e a formação de gases.