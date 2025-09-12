Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Saiba quanto podem custar acessórios do novo iPhone 17

Alça transversal e capinha compatível, acessórios anunciados junto do novo iPhone 17. tem preço combinado que ultrapassa os R$ 1.400

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/09/2025 - 18:36 h
iPhone 17 Pro e Pro Max
iPhone 17 Pro e Pro Max

A Apple anunciou sua nova linha de celulares, o iPhone 17, na última terça–feira, 09, durante uma transmissão ao vivo em seu canal oficial, e junto dos modelos, básico, Pro, Pro Max e Air. A marca da maçã também revelou os acessórios que compõe a lista, entre eles uma alça transversal e uma capinha para o uso da mesma. Porém uma das coisas que chama a atenção nos dois itens, é o preço, que quando somado ultrapassam R$ 1.400.

A alça separadamente custa R$ 719,00, preço considerado alto para esse tipo de acessório, de acordo com a Apple a criação da alça foi feita para que os usuários tenham “ seu iPhone sempre à mão.” O produto é feito 100% com fios de PET reciclados.

Porém, para que ela possa ser usada, o comprador é obrigado a adquirir também uma capinha específica para o acessório. Porém, tal capinha exige que os fãs da Apple desembolsem mais R$ 719,00. Ou seja, no total, a capinha junto da alça resulta em R$ 1.438.

Capa do iPhone 17 chega custando R$ 719,00
Capa do iPhone 17 chega custando R$ 719,00 | Foto: Divulgação | Apple

A Apple ainda tem outras opções mais “acessíveis” para os iPhones, custando R$ 449 e R$ 569,

x