Adeus às filas? Supermercado permite comprar sem passar pelo caixa

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O Grupo Muffato inaugurou nesta quarta-feira, 21, às 8h30, um supermercado sem caixa no Centro Cívico de Curitiba, no Paraná. Com investimento de R$ 10 milhões, segundo a revista Exame, a unidade utiliza 587 câmeras 4K e 817 prateleiras com sensores para identificar os produtos escolhidos pelos clientes e registrar os valores automaticamente.

Inteligência artificial identifica até frutas e verduras

A tecnologia permite comprar frutas, verduras, legumes e itens de padaria sem precisar usar uma balança ou imprimir etiquetas.



Quando um produto é retirado da prateleira, o sistema adiciona o item a uma cesta virtual e ajusta a cobrança caso ele seja devolvido. A proposta é agilizar as compras e reduzir a necessidade de procedimentos tradicionais de atendimento.





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Cliente pode entrar sem aplicativo e pagar na saída

Os clientes podem entrar sem cadastro prévio ou aplicativo. Quem utiliza o app tem o valor debitado no cartão cadastrado, enquanto os demais podem pagar em totens na saída, com Pix, cartão ou vale-alimentação.



A máquina apresenta a lista de produtos registrados, sem necessidade de escanear cada item novamente.

Grupo investe em tecnologia para transformar o varejo

Batizada de MGO, a operação é apresentada pelo grupo como a maior loja totalmente autônoma da América Latina. O Muffato faturou R$ 20,3 bilhões em 2025, segundo o Ranking Abras, e possui cerca de 130 lojas no Paraná e em São Paulo.

A tecnologia utilizada foi desenvolvida pela empresa portuguesa Sensei, especializada em automação no varejo.