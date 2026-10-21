Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

Adeus às filas? Supermercado permite comprar sem passar pelo caixa

A proposta é agilizar as compras e reduzir etapas no atendimento

Evellyn Teixeira
Por
Nova tecnologia permite comprar sem passar pelo caixa
Nova tecnologia permite comprar sem passar pelo caixa - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O Grupo Muffato inaugurou nesta quarta-feira, 21, às 8h30, um supermercado sem caixa no Centro Cívico de Curitiba, no Paraná. Com investimento de R$ 10 milhões, segundo a revista Exame, a unidade utiliza 587 câmeras 4K e 817 prateleiras com sensores para identificar os produtos escolhidos pelos clientes e registrar os valores automaticamente.

Inteligência artificial identifica até frutas e verduras

A tecnologia permite comprar frutas, verduras, legumes e itens de padaria sem precisar usar uma balança ou imprimir etiquetas.

Quando um produto é retirado da prateleira, o sistema adiciona o item a uma cesta virtual e ajusta a cobrança caso ele seja devolvido. A proposta é agilizar as compras e reduzir a necessidade de procedimentos tradicionais de atendimento.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

TECNOLOGIA

IA pode agir como vírus digital e se espalhar entre computadores
IA pode agir como vírus digital e se espalhar entre computadores imagem

ALERTA

Governo quer proibir Roblox e TikTok para menores de 16 anos
Governo quer proibir Roblox e TikTok para menores de 16 anos imagem

ELEIÇÕES

Meta admite falhas em contas de Lula em meio às eleições
Meta admite falhas em contas de Lula em meio às eleições imagem

Cliente pode entrar sem aplicativo e pagar na saída

Os clientes podem entrar sem cadastro prévio ou aplicativo. Quem utiliza o app tem o valor debitado no cartão cadastrado, enquanto os demais podem pagar em totens na saída, com Pix, cartão ou vale-alimentação.

A máquina apresenta a lista de produtos registrados, sem necessidade de escanear cada item novamente.

Grupo investe em tecnologia para transformar o varejo

Batizada de MGO, a operação é apresentada pelo grupo como a maior loja totalmente autônoma da América Latina. O Muffato faturou R$ 20,3 bilhões em 2025, segundo o Ranking Abras, e possui cerca de 130 lojas no Paraná e em São Paulo.

A tecnologia utilizada foi desenvolvida pela empresa portuguesa Sensei, especializada em automação no varejo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Inteligêcnia artificial supermecados

Relacionadas

Mais lidas