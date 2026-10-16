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ELEIÇÕES

Meta admite falhas em contas de Lula em meio às eleições

Empresa confirmou falhas nesta sexta-feira, 16

Agatha Victoria Reis
Por
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, admitiu falhas envolvidas na produção de conteúdo do presidente Lula (PT) nesta sexta-feira, 16. A empresa afirmou que uma “lacuna” nas “proteções” da organização levou uma inteligência artificial a produzir materiais de campanha a favor de Flávio Bolsonaro (PL), mas negar a criação de conteúdo sobre o presidente.

Em nota, a empresa alegou que “incidentes técnicos recentes” afetaram as campanhas presidenciais. A Meta também negou "interferências" nas eleições e informou que o problema foi corrigido.

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A empresa divulgou o texto após ocorrer uma reunião entre os representantes da Meta e a cúpula do TSE para discutir o tema. Segundo a big tech, ela apresentou à Corte informações “detalhadas” e “respaldadas por dados técnicos” sobre os episódios detectados durante a eleição.

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Meta diz que o problema foi corrigido

A Meta sustentou que seus sistemas bloqueavam comandos de inteligência artificial que envolviam as seguintes palavras: “Lula”, “Luiz Inácio Lula da Silva”, “Bolsonaro” e “Flávio Bolsonaro”.

Segundo eles, o sistema nem sempre permite a autorização de um candidato quando um nome comum é combinado com um número eleitoral.

"Bloquear isoladamente nomes comuns como 'Flávio' ou 'Luiz' impediria muitas comunicações cotidianas de geração de imagens e não políticas. Corrigimos essa lacuna no mesmo dia", afirmou a empresa.

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