Meta admite falhas em contas de Lula em meio às eleições

Siga o A TARDE no Google

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, admitiu falhas envolvidas na produção de conteúdo do presidente Lula (PT) nesta sexta-feira, 16. A empresa afirmou que uma “lacuna” nas “proteções” da organização levou uma inteligência artificial a produzir materiais de campanha a favor de Flávio Bolsonaro (PL), mas negar a criação de conteúdo sobre o presidente.

Em nota, a empresa alegou que “incidentes técnicos recentes” afetaram as campanhas presidenciais. A Meta também negou "interferências" nas eleições e informou que o problema foi corrigido.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A empresa divulgou o texto após ocorrer uma reunião entre os representantes da Meta e a cúpula do TSE para discutir o tema. Segundo a big tech, ela apresentou à Corte informações “detalhadas” e “respaldadas por dados técnicos” sobre os episódios detectados durante a eleição.

Meta diz que o problema foi corrigido

A Meta sustentou que seus sistemas bloqueavam comandos de inteligência artificial que envolviam as seguintes palavras: “Lula”, “Luiz Inácio Lula da Silva”, “Bolsonaro” e “Flávio Bolsonaro”.

Segundo eles, o sistema nem sempre permite a autorização de um candidato quando um nome comum é combinado com um número eleitoral.