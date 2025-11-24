Falha na Microsoft trava Windows 11 para milhares de usuários

Falha está afetando desempenho do Windows de milhares de usuários - Foto: Reprodução

Diversos usuários do Microsoft relataram inúmeras dificuldades com o Windows 11 nesta última semana. A causa teria sido uma falha na versão mais recente do sistema operacional da empresa, que vem causando lentidão em uma ferramenta importante.

Os relatos apontam que a maior dificuldade está no acesso ao explorador de arquivos e até mesmo no gerenciador de arquivos. A Microsoft teria admitido o erro e afirmou que vai reverter a falha, com uma atualização em “segundo plano para melhorar o desempenho de inicialização”

"Isso não deverá ser visível para você, exceto pela expectativa de que o Explorador de Arquivos inicie mais rapidamente quando você precisar usá-lo", confirmou a página Windows Latest.

Ainda de acordo com a gigante da tecnologia, se o usuário não quiser que o Windows 11 pré-carregue o Explorador de Arquivos, ele pode desmarcar a opção "Habilitar pré-carregamento de janelas para tempos de inicialização mais rápidos" nas Opções de Pasta do Explorador de Arquivos, em Exibir.

“O Explorador de Arquivos ainda é ágil no Windows 10, mas a versão modernizada do Windows 11 também apresentou lentidão”, continuou a empresa.

Confira o relato dos usuários

O Windows está com dificuldades de fazer coisas mínimas como gerenciar arquivos



