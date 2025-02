Galaxy S25 x S24. Qual o melhor?

Da esquerda para a direita, Galaxy S25 base, Plus e Ultra - Foto: Reprodução | Redes Sociais @yoboigucci2

O sucessor do S24, o S25, foi veiculado na quarta-feira, 22. Logo, é comum que os internautas comparem os dois modelos. A maior novidade da Samsung veio com uma inteligência artificial (IA) mais integrada, um design mais refinado e câmeras com recursos mais avançados, Android 15, processador Snapdragon 8 Elite, além dos 12 GB de RAM.

Visto que o S25 é uma evolução do S24, é claro que ele é mais caro, custando R$ 6.999 enquanto a versão mais antiga pode ser encontrada por R$ 3.999. Os dois modelos também presentam características convergentes, como a tela AMOLED Dinâmico 2X de 6,2 polegadas e 120 Hz ou a bateria de 4.000 mAh.

Confira um comparativo entre os modelos S25 e S24.

| Foto: Divulgação | Samsung

Tela e Design:

As telas das duas versões são bem similares. Ambas contam com displays Dynamic AMOLED 2X de 6,2 polegadas, resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels) e taxa de atualização adaptável de 120 Hz. Além da proteção Gorilla Glass Victus 2 que oferece mais resistência a quedas e arranhões. A diferença nesta vertente é a introdução do Samsung Pro Scaler no Galaxy S25, uma ferramenta de IA que melhora as fotos e vídeos em baixas resoluções.

| Foto: Divulgação | Samsung

Já no design, o S25 mostra uma pequena evolução, com bordas mais suaves, mais leve e compacto. Pesando 162 gramas e 7,2 mm de espessura, é levemente mais leve e fino que seu antecessor, que pesa 167 gramas e tem 7,6 mm de espessura.

Nesse quesito, o melhor seria o Galaxy S25. Mesmo ambos compartilhando a mesma tela, o estreante é mais leve e tem bordas mais suaves, logo é mais refinado e confortável para o uso do dia-a-dia.

Câmeras:

Os dois modelos possuem câmeras bem parecidas basicamente. Ambos contando com uma câmera principal de 50 megapixels (MP), com abertura de f/1.8, lente ultrawide de 12 MP (f/2.2) e telefoto de 10 MP (f/2.4) com zoom óptico de 3x, permitindo captura de paisagens amplas até detalhes distantes com alta qualidade, além da frontal com 12 MP.]

| Foto: Divulgação | Samsung

A diferença dos dois está no software de câmera do S25, trazendo uma ferramenta baseada em IA, a ProVisual Engine. Com ela, o Galaxy S25 reduz os ruídos de fotos tiradas em ambientes de baixa luminosidade.

O S25 também tem uma câmera frontal mais otimizada oferecendo um processamento de cores mais nítido.

Novamente, o Galaxy S25 leva esta comparação no detalhe, por conta de melhorias no software da câmera, especialmente em condições de pouca luz, graças à inteligência artificial.

Desempenho e armazenamento:

O ponto de desempenho é onde os dois aparelhos mais se diferem, pois o Galaxy S25 vem equipado com um processador Snapdragon 8 Elite, de oito núcleos com clock que chega até 4,47 GHz. Que é mais rápido que o utilizado na versão anterior. Além disso, o S25 vem com uma memória RAM base de 12 GB, enquanto o antigo fica em 8 GB.

| Foto: Divulgação | Samsung

Já o armazenamento interno dos dois são iguais, com opções de 128 GB, 256 GB e 512 GB, porém nenhum conta com entrada para cartão microSD.

Aqui o Galaxy S25 também é superior, por conta da memória RAM maior e um processador mais potente.

Bateria:

Os dois modelos possuem baterias de 4.000 mAh e suportem carregamento rápido de 25 W e carregamento sem fio de 15 W, mas a eficiência do Galaxy S25 é superior por conta do novo processador. Garantindo uma duração maior da bateria.

Novamente, o melhor é o Galaxy S25. Com um processador mais eficiente, o novo smartphone promete uma autonomia de bateria superior.

| Foto: Divulgação | Samsung

Versão do sistema:

O Galaxy S25 vem de fábrica com o Android 15 e a One UI 7, as mais recentes oferecidas pela Samsung, ainda equipadas com novos recursos de IA e integração aprimorada com os serviços mais atuais do Google. Por conta da One UI 7 o modelo tem acesso ao Galaxy AI, pacote de inteligência artificial (IA) da marca sul-coreana. Já o S24 foi lançado com o Android 14 e One UI 6.1 e deve receber a atualização para o Android 15 nos próximos meses.

O melhor fica de novo com o S25, que vem com a versão mais recente do Android e a One UI mais avançada, garantindo uma experiência mais atualizada e recursos de ponta.

Recursos adicionais:

A nova geração vem com opções de conexão mais atualizadas, suportando Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G e NFC para pagamentos por aproximação. Por mais que o S24 suporta o 5G e NFC, ele conta somente com Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, o que o coloca em um patamar ligeiramente abaixo em termos de conectividade.

Somado a isso, ambos tem o certificado IP68, sendo resistente à agua e poeira, além de suportando o Samsung DeX, que permite usar o smartphone como se fosse um desktop, conectando-o a monitores, teclados e mouses.

O S25 é mais uma vez superior, com mais opções de conexões que o S24.

Preço:

O Galaxy S25 chegou ao mercado na quarta-feira, 22, com preço base de R$ 6.999. Já o S24 foi a vendas por R$5.999, logo R$ 1000 mais barato, e agora pode ser encontrado atualmente por R$ 3.999.