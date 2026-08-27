Galaxy S26 FE vs Galaxy S25 FE: Veja o que muda entre os celulares

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O novo Samsung Galaxy S26 FEfoi oficialmente lançado nesta quinta-feira, 27. O aparelho é a opção mais acessível da linha S26, que sucede o S25 FE, lançado no último ano.

Com o novo aparelho lançado chega a dúvida de: Será que vale a pena investir no Samsung Galaxy S26 FE e o que mudou entre os aparelhos?

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Veja o que mudou entre os Galaxy S26 FE e S25 FE

Design e dimensões

A mudança mais gritante entre os aparelhos é o visual, já que o Galaxy S26 FE utiliza o mesmo design da linha S26, com uma ilha de câmeras em formato de pílula vertical.

As dimensões também apresentaram leves mudanças no tamanho, se mostrando um pouco maior que a geração anterior:

Galaxy S26 FE contém as seguintes dimensões: 161 x 76,9 x 7,4 mm e pesa 193 g;

Galaxy S25 FE contém as seguintes dimensões: 161,3 x 76,6 x 7,4 mm e 190 g.

Samsung Galaxy S26 FE - Foto: Divulgação | Samsung

Processador

Uma das mudanças mais notórias entre as duas gerações se dá no processador, com o chipset utilizado no aparelho sendo um Exynos 2500, o mesmo presente no Galaxy Z Flip 7.

De acordo com a Samsung, tal chip entrega mais potência e economia de energia que o processador da geração anterior.

Revelação do Galaxy S26 FE - Foto: Divulgação | Samsung

Sistema operacional

O Galaxy S26 FE é o primeiro celular da família S a receber a One UI 9, sistema operacional que foi lançado em julho junto a nova linha dobrável da marca sul-coreana.

Isso significa que o Galaxy S26 FE tem um sistema baseado no Android 17, enquanto os demais S26 estrearam com o Android 16.

Câmera também sofre mudanças

A câmera frontal do Galaxy S26 FE é a mesma do Galaxy S25 FE, mas com ângulo de visão maior: 85° contra 80° do aparelho anterior. As demais características (12 MP, f/2.2) continuam idênticas.

Samsung Galaxy S26 FE - Foto: Divulgação | Samsung

Bateria vai ser mais rápida

A capacidade da bateria do Galaxy S26 FE segue a mesma do S25 FE – 4.900 mAh. Porém, com uma alteração crucial.

O S26 FE carrega até 69% da capacidade no adaptador de 45 W dentro de 30 minutos, enquanto o S25 FE enchia 65% sob as mesmas condições.

Linha Samsung Galaxy - Foto: Divulgação | Samsung

Aparelho chega mais caro

Outra alteração entre os aparelhos, porém, desta vez negativa, é o preço, já que o Galaxy S26 FE é US$ 50 mais caro que o Galaxy S25 FE na estreia, chegando a custar US$ 699 (R$ 3.613, em conversão direta) no modelo de base.

Vale ressaltar que os preços no mercado brasileiro ainda não foram revelados, porém, o acréscimo deve refletir no Brasil.