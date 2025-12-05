Grande marca chinesa de celulares volta a atuar no Brasil após 6 anos

Huawei Mate XT, celular que marca a volta da marca ao Brasil - Foto: Divulgação | Huawei

A gigante de celulares chinesa, Huawei, está de volta ao Brasil depois de seis anos de ausência e decidiu marcar seu retorno com dois novos smartphones. No dia 12 de outubro, a Huawei apresentou o Mate XT Ultimate Design, com tela tripla, e o Mate X6, com tela dupla.

Os dois modelos já estão disponíveis em plataformas online, como Amazon, Shopee, Mercado Livre e TikTok Shop. A principal aposta da marca é nos modelos dobráveis para retomar sua posição no mercado nacional.

Alta tecnologia e tela tripla

O Mate XT Ultimate Design é o primeiro celular do mundo com uma tela que se dobra em três partes. Podendo alternar entre telas de:

6,4 polegadas no modo simples;

7,9 polegadas no modo duplo;

10,2 polegadas no modo triplo.

O celular também é o mais fino dos dobráveis atualmente, com somente 3,6 milímetros quando aberto totalmente.

Somado a isso, o Mate XT adota uma tecnologia de bateria com ânodo de silício, que oferece uma maior densidade energética em comparação com as tradicionais de íons de lítio. Tal modelo também tem um conjunto de câmeras muito avançado, com uma lente principal de 50 megapixels.

Já o Mate X6, com uma tela externa de 6,45 polegadas e uma interna de 7,93 polegadas quando aberta, promete ser uma opção robusta com câmeras de alta precisão.

Estratégia de mercado pós sanções

A volta da Huawei ao Brasil acontece depois de sanções dos Estados Unidos, que aconteceram em 2019, que dificultavam o acesso a atualizações do Android e serviços como a Google Play Store.

A decisão de retornar com os aparelhos de alta tecnologia, o Mate XT Ultimate Design, e o Mate X6 visa recuperar o espaço de mercado perdido nesses anos fora do Brasil e aproveitar a crescente no valor de mercado da empresa.