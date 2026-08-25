Instagram lança nova função e faz mudança para usuários

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O Instagram lançou um novo recurso para a edição de vídeos no aplicativo. Batizada de First Draft, a ferramenta cria uma primeira versão de vídeo, que pode ser ajustada pelo usuário antes da postagem.

Até o momento, a nova função está disponível somente para usuários de iPhone e funciona como o “primeiro passo” para a criação de um Reels.

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Como funciona o novo recurso do Instagram?

De acordo com o anúncio do Instagram, o recurso consegue analisar vários trechos selecionados pelo usuário e descartar pausas e clipes menos importantes da edição. O recurso pode ser encontrado na câmara do aplicativo ou pela galeria de Reels.

Para utilizar a ferramenta, o usuário deve selecionar vários vídeos e clicar no botão First Draft. Após isso, o Instagram analisa os trechos, faz cortes automáticos e os clipes selecionados são transformados em um Reels.

Por fim, o usuário pode continuar editando o vídeo antes de realizar a publicação. Segundo o Instagram, o projeto busca facilitar a etapa inicial da edição para o usuário.