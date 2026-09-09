Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA

LANÇAMENTO

Mais de R$ 22 mil: veja o que dá para comprar pelo preço do iPhone Duo

Primeiro celular dobrável da Apple foi lançado nesta quarta-feira, 9

Agatha Victoria Reis
Por
Primeiro celular dobrável da Apple
Primeiro celular dobrável da Apple - Foto: Divulgação / Apple

O inédito iPhone dobrável, batizado de iPhone Duo, foi lançado nesta quarta-feira, 9, pela Apple. Com formato semelhante ao de um mini livro ou passaporte, o aparelho pode custar até R$ 30 mil.

Com esse valor, seria possível comprar diversos outros bens materiais, como acessórios de luxo, carros acessíveis e viagens internacionais.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Saiba o que dá para comprar com o valor do iPhone Duo.

Leia Também:

TECNOLOGIA

Apple quebra recorde com iPhone mais caro da história; veja preço
Apple quebra recorde com iPhone mais caro da história; veja preço imagem

NOTIFICAÇÃO

Google é notificado para remover vídeos de IA com informações falsas
Google é notificado para remover vídeos de IA com informações falsas imagem

TECNOLOGIA

Uber lança ferramenta de vídeo ao vivo para segurança; entenda
Uber lança ferramenta de vídeo ao vivo para segurança; entenda imagem

O que dá para comprar com o valor do iPhone Duo?

Carros confiáveis

Com o valor do iPhone Duo, existe a possibilidade de adquirir carros confiáveis e acessíveis como:

  • Honda Fit (2007–2009): R$ 28.000 a R$ 31.000
  • Volkswagen Gol G5 / Up! (2011–2014): R$ 25.000 a R$ 30.000
  • Chevrolet Celta / Classic (2012–2014): R$ 22.000 a R$ 27.000

Relógios de luxo

  • Omega Speedmaster Professional Moonwatch - O Omega Speedmaster Professional Moonwatch é uma peça histórica da alta relojoaria com extrema valorização no mercado, custando R$ 34.498.
  • Relógio Bulova Frank Sinatra Automático - O Relógio Bulova Frank Sinatra Automático traz elegância clássica com acabamento dourado e movimento mecânico, custando R$ 7.490. Com R$ 30 mil, ainda existe a possibilidade de possuir mais de um Bulova Frank Sinatra.

2 Bolsas de luxo Gucci

  • Duas bolsas da Gucci - A Gucci Bolsa Gg Marmont Small Shoulder em couro preto é um clássico versátil e atemporal para o dia a dia. O acessório custa R$ 13.990, comprando duas bolsas, elas saem por R$ 27.980.

Experiência de viagem internacional de luxo

Com o valor do iPhone, é possível viver uma experiência de luxo internacional. Incluindo voo de ida e volta em classe executiva para destinos como Paris ou Milão e hospedagem premium.

  • Passagens em Classe Executiva + Hotel 5 Estrelas para a Europa (7 a 10 dias): R$ 28.000 a R$ 31.000.

Qual o valor do iPhone Duo?

No Brasil, o valor do primeiro iPhone dobrável custa entre R$ 22 mil e R$ 31 mil. Com alterações entre GB e TB, os valores estão definidos da seguinte forma:

  • 256 GB: R$ 21.999
  • 512 GB: R$ 23.499
  • 1 TB: R$ 26.499
  • 2 TB: R$ 30.999
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

iphone lançamento tecnologia

Relacionadas

Mais lidas