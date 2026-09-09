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Mais de R$ 22 mil: veja o que dá para comprar pelo preço do iPhone Duo
Primeiro celular dobrável da Apple foi lançado nesta quarta-feira, 9
O inédito iPhone dobrável, batizado de iPhone Duo, foi lançado nesta quarta-feira, 9, pela Apple. Com formato semelhante ao de um mini livro ou passaporte, o aparelho pode custar até R$ 30 mil.
Com esse valor, seria possível comprar diversos outros bens materiais, como acessórios de luxo, carros acessíveis e viagens internacionais.
Saiba o que dá para comprar com o valor do iPhone Duo.
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O que dá para comprar com o valor do iPhone Duo?
Carros confiáveis
Com o valor do iPhone Duo, existe a possibilidade de adquirir carros confiáveis e acessíveis como:
- Honda Fit (2007–2009): R$ 28.000 a R$ 31.000
- Volkswagen Gol G5 / Up! (2011–2014): R$ 25.000 a R$ 30.000
- Chevrolet Celta / Classic (2012–2014): R$ 22.000 a R$ 27.000
Relógios de luxo
- Omega Speedmaster Professional Moonwatch - O Omega Speedmaster Professional Moonwatch é uma peça histórica da alta relojoaria com extrema valorização no mercado, custando R$ 34.498.
- Relógio Bulova Frank Sinatra Automático - O Relógio Bulova Frank Sinatra Automático traz elegância clássica com acabamento dourado e movimento mecânico, custando R$ 7.490. Com R$ 30 mil, ainda existe a possibilidade de possuir mais de um Bulova Frank Sinatra.
2 Bolsas de luxo Gucci
- Duas bolsas da Gucci - A Gucci Bolsa Gg Marmont Small Shoulder em couro preto é um clássico versátil e atemporal para o dia a dia. O acessório custa R$ 13.990, comprando duas bolsas, elas saem por R$ 27.980.
Experiência de viagem internacional de luxo
Com o valor do iPhone, é possível viver uma experiência de luxo internacional. Incluindo voo de ida e volta em classe executiva para destinos como Paris ou Milão e hospedagem premium.
- Passagens em Classe Executiva + Hotel 5 Estrelas para a Europa (7 a 10 dias): R$ 28.000 a R$ 31.000.
Qual o valor do iPhone Duo?
No Brasil, o valor do primeiro iPhone dobrável custa entre R$ 22 mil e R$ 31 mil. Com alterações entre GB e TB, os valores estão definidos da seguinte forma:
- 256 GB: R$ 21.999
- 512 GB: R$ 23.499
- 1 TB: R$ 26.499
- 2 TB: R$ 30.999