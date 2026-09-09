Uber lança ferramenta de vídeo ao vivo para segurança; entenda

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A Uber anunciou, nesta quarta-feira, 9, que o aplicativo terá uma nova função em que será possível ligar uma transmissão de vídeo ao vivo para que pais ou responsáveis possam acompanhar a viagem dos filhos.

Com a atualização, os adultos poderão acompanhar o que acontece no interior do veículo por meio da câmera do celular do motorista parceiro.

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O recurso vai ser liberado no Brasil todo de forma gradual nos próximos dias nas viagens feitas na modalidade “Uber conta Teens", voltada para transportar usuários de 12 a 17 anos com supervisão dos responsáveis.

Ferramenta está sujeita a condições especiais.

De acordo com a Uber, a transmissão ao vivo está sujeita às condições técnicas do celular do motorista, além da habilitação do recurso.

Veja como a ferramenta vai funcionar

No início da viagem, o aplicativo vai informar os pais ou responsáveis sobre a opção de assistir à transmissão ao vivo da corrida. Vale ressaltar que somente os adultos terão acesso às gravações.

Ao final da viagem, a própria Uber encerra a gravação e armazena o arquivo de forma criptografada, preservando o material para eventuais registros de incidentes durante a viagem.

Corridas feitas com adolescentes têm mais recursos de segurança

Além do anúncio da nova ferramenta, a Uber informou que as viagens para adolescentes são feitas por motoristas mais experientes e têm os demais recursos de segurança disponíveis nas corridas para adultos.

Somado a isso, ainda existe a função de responsáveis por adolescentes. Mulheres também podem solicitar corridas somente com motoristas mulheres, assim como nas corridas feitas por passageiras adultas.

A modalidade de viagens da Uber para adolescentes pode ser configurada após criar um perfil familiar no aplicativo. Para isso, basta clicar em "Conta", selecionar "Família" e seguir os passos indicados pela plataforma.