Nova trend: saiba como criar miniaturas de qualquer coisa com ChatGPT

ChatGPT ou Gemini podem ser usados para nova trend - Foto: Reprodução | ChatGPT

Nos últimos dias, uma nova trend tem dominado as redes sociais: a criação de imagens hiper-realistas que simulam miniaturas de carros, motos, caminhões e até pessoas.

O estilo lembra as clássicas action figures ou os kits colecionáveis da marca japonesa TAMIYA, com direito a base acrílica transparente e cenários detalhados.

A estética viralizou no Instagram, TikTok e YouTube, impulsionada pelo apelo nostálgico e visualmente impactante das imagens.

Para produzir essas figuras digitais, criadores de conteúdo têm recorrido a ferramentas de inteligência artificial como o Google Gemini e o ChatGPT com geração de imagens, sempre aliados a prompts bem estruturados.

O prompt que virou febre

O segredo para alcançar resultados realistas está no comando usado para guiar a IA. O prompt mais eficaz, especialmente no Gemini, segundo o site da revista Época, é:

“Create a 1/2 scale commercial figurine of the [car/motorcycle/truck/person] in the picture, in a realistic style, in a real environment. The figurine is placed on a computer desk. It has a transparent acrylic base with no text. The content on the computer screen shows the brush modeling process of this figurine. Next to the computer screen is a TAMIYA-style toy packaging box with the original artwork.”

Esse comando pode ser ajustado conforme o tipo de miniatura desejada, variando a escala (como 1/24 para carros ou 1/6 para humanos) e até o cenário, que pode ser uma mesa de oficina ou bancada de trabalho.

Para quem prefere usar o prompt em português, a tradução também funciona:

“Crie uma miniatura comercial em escala 1/2 do(a) [carro/moto/caminhão/pessoa] na imagem, em estilo realista, em um ambiente real. A miniatura está colocada sobre uma mesa de computador. Possui base acrílica transparente sem texto. Na tela do computador aparece o processo de modelagem da miniatura. Ao lado da tela do computador há uma caixa de embalagem no estilo TAMIYA com a arte original.”

Mesmo assim, termos em inglês como “realistic style” e “transparent acrylic base” aumentam a precisão da IA e costumam gerar imagens mais fiéis.

Como turbinar o realismo das miniaturas digitais

Além do prompt, alguns truques ajudam a refinar os resultados: