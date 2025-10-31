WhatsApp vai parar de funcionar em vários celulares em novembro

WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares - Foto: Freepik

O WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares mais antigos a partir deste sábado, 1º de novembro. Essa medida padrão da Meta, empresa responsável pelo app, busca melhorar a segurança e desempenho do mesmo, afetando os usuário que não tenham um aparelho compativel.

A decisão da empresa parte da evolução constante da tecnologia e a necessidade de manter um serviço eficiente e seguro.

Os celulares que não atenderem mais os requisitos máximos do aplicativo vão deixar de receber o suporte do mesmo, o que impede o funcionamento do mesmo.

Quais os requisitos mínimos para utilizar o WhatsApp?

Para usar os serviços do WhatsApp, os dispositivos devem ter, a partir de novembro, ao menos o Android 5.0 (Lollipop) ou iOS 12.

Donos de aparelhos com sistemas anteriores devem ou atualizar os seus, ou buscar um novo, caso queiram seguir utilizando o celular de forma correta.

Como verificar seu sistema operacional

Para verificar se seus sistema operacional é compatível com o WhatsApp basta seguir este passo a passo:

Abrir o aplicativo "Configurações" ou "Ajustes" do telefone;

Procure a opção "Sobre o Telefone" ou "Informações do Dispositivo";

Verifique a versão do Android ou iOS instalada para saber se é compatível.

É possível verificar se há uma atualização disponível acessando o aplicativo “Ajustes”. Para isso, vá até “Sistema” e selecione “Atualização do sistema”.

Quais os celulares não terão mais o WhatsApp