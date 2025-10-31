Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

WhatsApp vai parar de funcionar em vários celulares em novembro

Popular aplicativo de mensagens vai deixar de funcionar em aparelhos mais velhos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

31/10/2025 - 16:53 h
WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares
WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares -

O WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares mais antigos a partir deste sábado, 1º de novembro. Essa medida padrão da Meta, empresa responsável pelo app, busca melhorar a segurança e desempenho do mesmo, afetando os usuário que não tenham um aparelho compativel.

A decisão da empresa parte da evolução constante da tecnologia e a necessidade de manter um serviço eficiente e seguro.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os celulares que não atenderem mais os requisitos máximos do aplicativo vão deixar de receber o suporte do mesmo, o que impede o funcionamento do mesmo.

Quais os requisitos mínimos para utilizar o WhatsApp?

Para usar os serviços do WhatsApp, os dispositivos devem ter, a partir de novembro, ao menos o Android 5.0 (Lollipop) ou iOS 12.

Donos de aparelhos com sistemas anteriores devem ou atualizar os seus, ou buscar um novo, caso queiram seguir utilizando o celular de forma correta.

Leia Também:

Seu próximo celular pode sair mais caro devido à IA; entenda
WhatsApp terá nova opção de segurança; saiba como usar
Pac-Man: entenda o motivo de jogo retrô estar na capa do Google
iOS 26 beta: entenda as novidades e veja como usar a nova versão

Como verificar seu sistema operacional

Para verificar se seus sistema operacional é compatível com o WhatsApp basta seguir este passo a passo:

  • Abrir o aplicativo "Configurações" ou "Ajustes" do telefone;
  • Procure a opção "Sobre o Telefone" ou "Informações do Dispositivo";
  • Verifique a versão do Android ou iOS instalada para saber se é compatível.
  • É possível verificar se há uma atualização disponível acessando o aplicativo “Ajustes”. Para isso, vá até “Sistema” e selecione “Atualização do sistema”.

Quais os celulares não terão mais o WhatsApp

  • Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend e S5
  • Motorola: Moto G (1ª geração) e Moto E (2014)
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini e G3
  • Sony: Xperia Z, SP, T, V e Z2
  • Huawei: Ascend Mate 2
  • HTC: One M8

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celular Meta Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x