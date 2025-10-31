TECNOLOGIA
WhatsApp vai parar de funcionar em vários celulares em novembro
Popular aplicativo de mensagens vai deixar de funcionar em aparelhos mais velhos
O WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares mais antigos a partir deste sábado, 1º de novembro. Essa medida padrão da Meta, empresa responsável pelo app, busca melhorar a segurança e desempenho do mesmo, afetando os usuário que não tenham um aparelho compativel.
A decisão da empresa parte da evolução constante da tecnologia e a necessidade de manter um serviço eficiente e seguro.
Os celulares que não atenderem mais os requisitos máximos do aplicativo vão deixar de receber o suporte do mesmo, o que impede o funcionamento do mesmo.
Quais os requisitos mínimos para utilizar o WhatsApp?
Para usar os serviços do WhatsApp, os dispositivos devem ter, a partir de novembro, ao menos o Android 5.0 (Lollipop) ou iOS 12.
Donos de aparelhos com sistemas anteriores devem ou atualizar os seus, ou buscar um novo, caso queiram seguir utilizando o celular de forma correta.
Como verificar seu sistema operacional
Para verificar se seus sistema operacional é compatível com o WhatsApp basta seguir este passo a passo:
- Abrir o aplicativo "Configurações" ou "Ajustes" do telefone;
- Procure a opção "Sobre o Telefone" ou "Informações do Dispositivo";
- Verifique a versão do Android ou iOS instalada para saber se é compatível.
- É possível verificar se há uma atualização disponível acessando o aplicativo “Ajustes”. Para isso, vá até “Sistema” e selecione “Atualização do sistema”.
Quais os celulares não terão mais o WhatsApp
- Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend e S5
- Motorola: Moto G (1ª geração) e Moto E (2014)
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini e G3
- Sony: Xperia Z, SP, T, V e Z2
- Huawei: Ascend Mate 2
- HTC: One M8
