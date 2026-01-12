Abertura de nova novela da Globo vira alvo de críticas na web

"Coração Acelerado" estreia nesta segunda-feira,12. - Foto: Reprodução| TV Globo

A nova novela das sete da TV Globo, "Coração Acelerado" estreia nesta segunda-feira,12, e já vem movimentando as redes sociais. Após a divulgação da abertura, internautas passaram a criticar o uso de inteligência artificial na criação do material.

Com temática voltada ao empoderamento feminino dentro da música sertaneja brasileira, a trama teve sua estreia antecipada pela emissora como forma de aumentar a expectativa do público. No entanto, a recepção da abertura não foi positiva.

Nas redes sociais, o lançamento gerou uma série de comentários negativos, incluindo comparações com aberturas antigas da emissora, produzidas sem o uso de inteligência artificial, que muitos consideram superiores.

“Aceitar que nunca mais teremos aberturas boas”, escreveu um internauta. Outro criticou: “Pior é ver que aberturas antes da IA eram superiores e agora, com tanta tecnologia, passam essa vibe de pé de chinelo”.

As ironias também marcaram presença. “A Glô assina o GPT Plus? A abertura inteira feita de IA”, comentou um usuário. “Tudo IA, não tem nem orçamento mais pra abertura, Globo?”, questionou outro.

A novela entra na programação substituindo Dona de Mim. O elenco conta com Isadora Cruz, no papel de Agrado Garcia, Isabelle Drummond como Naiane e Filipe Bragança interpretando João Raul.

Veja abertura: