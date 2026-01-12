Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CORAÇÃO ACELERADO

Abertura de nova novela da Globo vira alvo de críticas na web

Trama entra na programação substituindo Dona de Mim

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/01/2026 - 15:14 h
"Coração Acelerado" estreia nesta segunda-feira,12.
"Coração Acelerado" estreia nesta segunda-feira,12. -

A nova novela das sete da TV Globo, "Coração Acelerado" estreia nesta segunda-feira,12, e já vem movimentando as redes sociais. Após a divulgação da abertura, internautas passaram a criticar o uso de inteligência artificial na criação do material.

Com temática voltada ao empoderamento feminino dentro da música sertaneja brasileira, a trama teve sua estreia antecipada pela emissora como forma de aumentar a expectativa do público. No entanto, a recepção da abertura não foi positiva.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nas redes sociais, o lançamento gerou uma série de comentários negativos, incluindo comparações com aberturas antigas da emissora, produzidas sem o uso de inteligência artificial, que muitos consideram superiores.

Leia Também:

Confirmado! Christiane Torloni não está no BBB 26
Morre Titina Medeiros, intérprete de Socorro em Cheias de Charme
Globo faz mudança na programação para homenagear Manoel Carlos

“Aceitar que nunca mais teremos aberturas boas”, escreveu um internauta. Outro criticou: “Pior é ver que aberturas antes da IA eram superiores e agora, com tanta tecnologia, passam essa vibe de pé de chinelo”.

As ironias também marcaram presença. “A Glô assina o GPT Plus? A abertura inteira feita de IA”, comentou um usuário. “Tudo IA, não tem nem orçamento mais pra abertura, Globo?”, questionou outro.

A novela entra na programação substituindo Dona de Mim. O elenco conta com Isadora Cruz, no papel de Agrado Garcia, Isabelle Drummond como Naiane e Filipe Bragança interpretando João Raul.

Veja abertura:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por coração acelerado novelas das 19hs (@coracao_acelerado2026)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Coração Acelerado Globo novela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
"Coração Acelerado" estreia nesta segunda-feira,12.
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

"Coração Acelerado" estreia nesta segunda-feira,12.
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

"Coração Acelerado" estreia nesta segunda-feira,12.
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

"Coração Acelerado" estreia nesta segunda-feira,12.
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x