Abertura de nova novela da Globo vira alvo de críticas na web
Trama entra na programação substituindo Dona de Mim
A nova novela das sete da TV Globo, "Coração Acelerado" estreia nesta segunda-feira,12, e já vem movimentando as redes sociais. Após a divulgação da abertura, internautas passaram a criticar o uso de inteligência artificial na criação do material.
Com temática voltada ao empoderamento feminino dentro da música sertaneja brasileira, a trama teve sua estreia antecipada pela emissora como forma de aumentar a expectativa do público. No entanto, a recepção da abertura não foi positiva.
Nas redes sociais, o lançamento gerou uma série de comentários negativos, incluindo comparações com aberturas antigas da emissora, produzidas sem o uso de inteligência artificial, que muitos consideram superiores.
“Aceitar que nunca mais teremos aberturas boas”, escreveu um internauta. Outro criticou: “Pior é ver que aberturas antes da IA eram superiores e agora, com tanta tecnologia, passam essa vibe de pé de chinelo”.
As ironias também marcaram presença. “A Glô assina o GPT Plus? A abertura inteira feita de IA”, comentou um usuário. “Tudo IA, não tem nem orçamento mais pra abertura, Globo?”, questionou outro.
A novela entra na programação substituindo Dona de Mim. O elenco conta com Isadora Cruz, no papel de Agrado Garcia, Isabelle Drummond como Naiane e Filipe Bragança interpretando João Raul.
Veja abertura:
