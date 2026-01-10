Menu
TELEVISÃO
LEGADO

Globo faz mudança na programação para homenagear Manoel Carlos

Famosos lamentaram a morte do autor nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/01/2026 - 22:01 h
Artista era um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira
Artista era um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira

Morreu neste sábado, 10, no Rio de Janeiro, aos 92 anos, um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira, Manoel Carlos. Em razão da morte do escritor, a TV Globo anunciou uma mudança pontual na programação da próxima segunda-feira, 12.

Para homenagear o autor, a emissora exibirá, após a estreia do BBB 26, o especial “Tributo- Manoel Carlos”. A produção revisita a carreira e a vida do dramaturgo por meio de imagens de arquivo e entrevistas exibidas originalmente em maio de 2024. O documentário segue disponível no Globoplay.

Até o momento, não foram anunciadas outras alterações na grade geral da emissora. A previsão é que a homenagem seja exibida no horário entre 0h20 e 2h25. Em nota, a Globo informou ainda que “vai trazer matérias especiais em seus programas e telejornais” ao longo da programação.

A maior dor de Manoel Carlos: a perda de três filhos em diferentes tragédias
Morre Manoel Carlos, autor de grandes sucessos da TV brasileira
BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro

Famosos lamentam a morte do autor

Ícone da teledramaturgia nacional, Manoel Carlos deixa um legado marcante na televisão brasileira. Entre seus principais sucessos estão Laços de Família (2000), Mulheres Apaixonadas (2003) e História de Amor (1995).

Após a notícia da morte, artistas que trabalharam com o autor usaram as redes sociais para prestar homenagens e relembrar sua importância.

“Tive o prazer de estar com ele em algumas de suas obras e sempre fui surpreendida com sua generosidade e habilidade incrível de tratar o dia a dia com poesia. Maneco sempre escreveu muito bem para mulheres; suas personagens femininas são inesquecíveis e foram vividas por um grande elenco de atrizes talentosíssimas”, escreveu Carolina Ferraz.

“Ele me ajudou a entender o que era a profissão e me presenteou com a personagem que me apresentou ao grande público. Descanse em paz, Maneco. Todo o meu amor”, declarou a atriz Klara Castanho.

“Obrigada por ter acreditado em mim e por ter me transformado. E, principalmente, obrigada por fazer o Brasil sonhar e ser mais bonito. Seu legado na teledramaturgia jamais será esquecido por todos nós”, declarou Taís Araújo em seu instagram.

morte de Manoel Carlos

Artista era um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira
Artista era um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira
Artista era um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira
Artista era um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira
