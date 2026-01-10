Globo faz mudança na programação para homenagear Manoel Carlos

Artista era um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira - Foto: Reprodução| Instagram

Morreu neste sábado, 10, no Rio de Janeiro, aos 92 anos, um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira, Manoel Carlos. Em razão da morte do escritor, a TV Globo anunciou uma mudança pontual na programação da próxima segunda-feira, 12.

Para homenagear o autor, a emissora exibirá, após a estreia do BBB 26, o especial “Tributo- Manoel Carlos”. A produção revisita a carreira e a vida do dramaturgo por meio de imagens de arquivo e entrevistas exibidas originalmente em maio de 2024. O documentário segue disponível no Globoplay.

Até o momento, não foram anunciadas outras alterações na grade geral da emissora. A previsão é que a homenagem seja exibida no horário entre 0h20 e 2h25. Em nota, a Globo informou ainda que “vai trazer matérias especiais em seus programas e telejornais” ao longo da programação.

Famosos lamentam a morte do autor

Ícone da teledramaturgia nacional, Manoel Carlos deixa um legado marcante na televisão brasileira. Entre seus principais sucessos estão Laços de Família (2000), Mulheres Apaixonadas (2003) e História de Amor (1995).

Após a notícia da morte, artistas que trabalharam com o autor usaram as redes sociais para prestar homenagens e relembrar sua importância.

“Tive o prazer de estar com ele em algumas de suas obras e sempre fui surpreendida com sua generosidade e habilidade incrível de tratar o dia a dia com poesia. Maneco sempre escreveu muito bem para mulheres; suas personagens femininas são inesquecíveis e foram vividas por um grande elenco de atrizes talentosíssimas”, escreveu Carolina Ferraz.

“Ele me ajudou a entender o que era a profissão e me presenteou com a personagem que me apresentou ao grande público. Descanse em paz, Maneco. Todo o meu amor”, declarou a atriz Klara Castanho.

“Obrigada por ter acreditado em mim e por ter me transformado. E, principalmente, obrigada por fazer o Brasil sonhar e ser mais bonito. Seu legado na teledramaturgia jamais será esquecido por todos nós”, declarou Taís Araújo em seu instagram.