A maior dor de Manoel Carlos: a perda de três filhos em diferentes tragédias

Autor Manoel Carlos enfrentou a morte de três filhos - Foto: Reprodução/Globoplay

Manoel Carlos morreu neste sábado, 10, aos 92 anos, deixando uma trajetória marcada não apenas por obras emblemáticas da teledramaturgia brasileira, mas também por perdas profundas no âmbito familiar. Ao longo da vida, o autor enfrentou a morte de três dos cinco filhos, todas em circunstâncias trágicas, experiências que ele jamais tratou como algo a ser “superado”.

Em depoimento ao projeto documental “Tributo”, do Globoplay, Manoel Carlos refletiu sobre o luto e a permanência da memória dos filhos em sua vida. “Eu até acho engraçado quando falam de 'superação'. 'Ah, teve tanto prejuízo, mas superou bem'. 'Perdeu família, superou bem'. Não acredito nisso. Eu tenho três filhos que perdi e estão presentes permanentemente na minha memória em tudo que faço. O que é superar? Acho até ingrato. Superar é esquecer? Minha vida é muito cercada de benefícios e das grandes alegrias que os filhos me deram”, disse o autor.

A primeira grande perda ocorreu em 1988, com a morte de Ricardo de Almeida, seu filho mais velho, vítima de complicações do HIV. Na época, Ricardo trabalhava ao lado do pai, e os dois chegaram a escrever juntos a minissérie “O Cometa”, exibida pela extinta TV Manchete em 1989.

Anos depois, em 2012, Manoel Carlos perdeu o segundo filho, o diretor Manoel Carlos Júnior, que morreu em decorrência de um ataque cardíaco. Em 2014, foi a vez do caçula, Pedro Almeida, falecer de forma repentina após um mal súbito, em Nova York, aos 22 anos. A morte de Pedro ocorreu apenas dois meses após o autor encerrar “Em Família”, novela que marcaria o fim de sua carreira na televisão.

Apesar das perdas, o novelista sempre destacou os reencontros com a felicidade ao longo da vida. “Perdi minha primeira mulher quando ela tinha 36 anos. E encontrei a felicidade outra vez em um segundo casamento excelente, tendo uma filha amorosa. Tive um terceiro casamento, que é o atual com a Bety, minha querida mulher, já casada comigo há mais de 30 anos. Tive muitos ganhos. Não se trata de superar, mas de continuar vivendo”, completou no mesmo depoimento.

Manoel Carlos deixa ainda duas filhas: a atriz Julia Almeida, de 42 anos, e a roteirista Maria Carolina, de 57, que seguem como parte viva do legado pessoal e artístico do autor.