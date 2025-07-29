Menu
TELEVISÃO
Adeus definitivo? 16 novelas das seis que a Globo nunca mais poderá exibir

Público da emissora não poderá assistir tramas que foram sucesso

Por Luiz Almeida

29/07/2025 - 22:16 h
O Noviço (1975) e As Três Marias (1980) estão entre as novelas perdidas da Globo
Os fãs mais nostálgicos das novelas das seis da Globo podem se decepcionar com uma revelação: pelo menos 16 tramas desse horário jamais voltarão ao ar. Essa situação vale para a TV aberta e para o streaming da emissora, o Globoplay.

Seja por terem sido perdidas completamente, seja por existirem apenas em pequenos fragmentos, essas novelas estão fora do alcance do público e não terão reestreia no Globoplay Novelas (antigo canal Viva), segundo o site NaTelinha.

A faixa das seis foi inaugurada em 1971 com Meu Pedacinho de Chão e hoje soma 102 novelas. Mas, apesar da tradição e da importância histórica, a falta de preservação no passado acabou apagando parte significativa dessa memória.

Novelas perdidas para sempre

Das 16 novelas consideradas “irrecuperáveis”, quatro foram completamente perdidas: Meu Pedacinho de Chão (1971), Bicho do Mato (1972), A Patota (1972) e O Noviço (1975).

Erick Jacquin fora do MasterChef 2025? Band explica ausência do famoso
TV 3.0: Lula prepara decreto que revoluciona televisão no Brasil
Ex-galã da Globo está em coma após cirurgia para retirada de tumor

Essas obras foram vítimas da prática comum na época de reutilizar fitas de gravação, considerada uma forma de economia. Hoje, restam apenas breves trechos e chamadas promocionais dessas produções, de acordo com a publicação.

Fragmentos que ainda sobrevivem

Outras 11 novelas sobreviveram apenas em partes. A Globo chegou a guardar capítulos isolados, geralmente os dois primeiros, dois do meio e os dois últimos, e esses registros integram hoje o chamado Projeto Fragmentos, que visa digitalizar e exibir esse material no Globoplay. Fazem parte desse grupo:

  • Helena (1975)
  • Vejo a Lua no Céu (1976)
  • O Feijão e o Sonho (1976)
  • À Sombra dos Laranjais (1977)
  • Sinhazinha Flô (1977)
  • Gina (1978)
  • Memórias de Amor (1979)
  • Marina (1980)
  • As Três Marias (1980)
  • Terras do Sem Fim (1981)
  • Voltei pra Você (1983)

Algumas dessas tramas podem ter versões internacionais preservadas, como Marina e Terras do Sem Fim, mas a emissora ainda não confirmou oficialmente.

Já Sinhazinha Flô foi incluída na plataforma com apenas seis episódios, o que indica que mais cenas não foram localizadas.

Um caso especial

A primeira versão da novela Paraíso, exibida em 1982, é um caso à parte. Embora não esteja totalmente perdida, vários de seus 184 capítulos não foram preservados. A Globo ainda não revelou se poderá recuperar a história completa.

Foi só a partir de Amor com Amor se Paga (1984) que a Globo passou a arquivar integralmente todas as suas novelas das seis. Antes disso, as perdas eram frequentes. A primeira produção da faixa preservada na íntegra foi Senhora (1975), ainda não disponibilizada no streaming, mas que pode aparecer em futuras resgates.

Outras novelas salvas dos anos 1970 e 1980 incluem:

  • Escrava Isaura (1976)
  • Dona Xepa (1977)
  • Maria, Maria (1978)
  • A Sucessora (1978)
  • Olhai os Lírios do Campo (1980)
  • O Homem Proibido (1982)
  • Pão Pão, Beijo Beijo (1983)

Já as primeiras versões de Cabocla (1979) e Ciranda de Pedra (1981) sobreviveram apenas em versões internacionais e ainda não foram liberadas no Globoplay.

Ao todo, segundo levantamento do NaTelinha, 72 novelas da Globo estão parcial ou totalmente fora do acervo e nunca mais poderão ser exibidas na íntegra. Entre elas, produções históricas como Ilusões Perdidas (1965) e Véu de Noiva (1969).

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

