Erick Jacquin fora do MasterChef 2025? Band explica ausência do famoso
Chef participa da atração como jurado há 10 anos
Por Agatha Victoria
Fãs doMasterChef Brasil notaram a ausência de Erick Jacquinnos episódios mais recentes do reality culinário exibido pela Band. A emissora explicou o motivo do afastamento do jurado, que está fora do programa desde o dia 22 de julho.
Jurando fixo desde 2014, Jacquin se ausentou por motivos pessoais. A justificativa já havia sido adiantada em maio, durante uma coletiva sobre a nova temporada.
Na ocasião, o chef apareceu em um vídeo gravado na França para tranquilizar o público. “É por um motivo pessoal, não se preocupem”, disse ele, sem entrar em detalhes.
Após dez anos sem tirar férias do programa, essa é a primeira vez que o chef se ausenta das gravações. A emissora optou por não expor detalhes de sua vida pessoal, mas garantiu que não houve rompimento de contrato: Jacquin segue como jurado oficial da temporada, e seu afastamento é temporário.
A produção escalou nomes de peso para manter o ritmo da competição.
O chef Rodrigo Oliveira comandou uma prova com miúdos, enquanto Cesar Yukio, campeão do MasterChef Confeitaria, julgou os profiteroles na prova de eliminação.
A jurada queridinha do público, Paola Carosella, também está confirmada para retornar em breve, embora a data exata ainda não tenha sido divulgada. Além disso, o jornalista Evaristo Costa também vai participar do próximo episódio.
A Band reforça que o afastamento foi feito em comum acordo com o chef e trata-se de um "respiro necessário" após uma década de dedicação ao programa.
