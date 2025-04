Ailton Graça deixa a Globo após 20 anos

O ator Ailton Graça - Foto: Reprodução

O ator Ailton Graça e a Globo estavam em negociação para renovar seu contrato de exclusividade, mas as partes não chegaram a um acordo. Com isso, o vínculo entre o artista e a emissora, que completa 20 anos em 2025, se encerrará ao término da novela "Volta por Cima", onde ele interpreta Edson.

A informação foi divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo. Ainda não há detalhes sobre os motivos do impasse, mas a decisão marca o fim de mais um ciclo na emissora, onde Ailton começou com América (2005) e consolidou sua carreira com personagens icônicos em novelas como Cobras & Lagartos (2006), Sete Pecados (2007) e Três Irmãs (2008).

Embora o contrato de exclusividade tenha sido encerrado, ainda não há informações sobre os próximos projetos do ator na televisão. A saída do ator segue uma tendência recente na Globo, que tem priorizado contratos por obra em vez de vínculos longos de exclusividade. Recentemente, vieram à tona as saídas de Adriana Esteves e Rodrigo Lombardi.