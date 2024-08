Aos 84 anos, morre ex-diretor da Globo Octávio Florisbal

Florisbal começou a trajetória na década de 1980 - Foto: Renato Velasco | Memória Globo

O executivo e ex-diretor geral da Globo Octávio Frioli Florisbal morreu nesta quarta-feira, 14, aos 84 anos. A causa da morte e informações a respeito do velório e sepultamento não foram divulgadas. A informação foi confirmada pelo g1.

Leia mais:

>> Ator que viveu 28 delegados retorna à Globo em novela

>> Briga com a Globo? Juliana Paes explica "não" para voltar a Renascer

>> Motivo da saída de Roberto Carlos da Globo é revelado; entenda

Florisbal começou a trajetória na década de 1980. Ele, que trabalhou por mais de 30 anos na Globo, ocupou o cargo de diretor do departamento de marketing da emissora.

Em 1991, os acionistas das então Organizações Globo o chamou para ser superintendente comercial. Na ocasião, o Brasil vivia um momento de crise financeira.

Ele assumiu de forma interina o cargo de diretor-geral da Globo em 2002. Dois anos depois, assumiu o posto de forma efetiva, no qual permaneceu até 2012. No ano seguinte, passou a integrar o conselho de administração das Organizações Globo, do qual fez parte até 2017.

Antes da Globo, Florisbal chegou a trabalhar nas agências de propaganda J. Walter Thompson, Norton Publicidade e Lintas Internacional. Além disso, ele foi o primeiro presidente do Grupo de Mídia de São Paulo, organização dedicada ao estudo de audiência.