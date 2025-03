Após 19 meses na casa, Geraldo Luís é demitido da RedeTV!

Geraldo Luís apresentava o Geral do Povo e o UltraPrêmio Show - Foto: Divulgação

Geraldo Luís que apresentava os programas Geral do Povo e o UltraPrêmio Show na RedeTV! foi demitido após 19 meses na emissora. As atrações que ele comandava foram encerradas no início do mês e por isso o seu desligamento era iminente.

O encerramento dos programas está ligado aos resultados ruins de audiência. A RedeTV! até anunciou publicamente que avaliava outros projetos para Geraldo Luís, mas os rumores eram de que o jornalista já havia sido avisado de que não teria um novo programa na emissora se não tivesse um patrocinador.

Dias depois do cancelamento do Geral do Povo e o UltraPrêmio Show, o ex-apresentador do Balanço Geral de São Paulo fez críticas contra a estrutura da RedeTV!. “Nós chegamos a fazer o programa com seis, sete pessoas. Era um cenário simples, quase que um cenário de papelão. Que remetia à televisão quando era na sua essência, na veia", declarou.

"Eu e minha pequena equipe fizemos e tentamos fazer o melhor para entregar por vocês. E se nós erramos, erramos na tentativa de acertar, mas mais acertamos do que erramos”, afirmou o jornalista.