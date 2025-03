Novo reality? SBT une Davi e Raquel Brito pela primeira vez na TV

Davi e Raquel Brito participaram em programa do SBT - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O SBT vai exibir, em breve, um momento até então inédito na televisão. Os irmãos Davi e Raquel Brito estarão juntos em um programa.

O ex-BBB e a ex-A Fazenda vão disputar o Jogo das 3 Pistas, quadro do Programa Silvio Santos, que é comandado por Patrícia Abravanel. Eles gravaram o dominical nesta terça-feira, 18. Ainda não há data confirmada para a exibição da disputa entre os baianos.

Davi e Raquel estiveram nos estúdios do SBT, em São Paulo, e mostraram muita animação e gingado juntos. De acordo com informações do Portal LeoDias, eles dois receberam muitos aplausos da plateia.

Um vídeo mostrou o momento em que Patrícia Abravanel se encontrou com a dupla de ex-participantes de realities. “Gente, que maravilhosos! Vocês aqui… Olha só”, falou a filha de Silvio Santos. Raquel respondeu: “É um prazer te conhecer, viu?”.