Estrela de Vale Tudo teve morte trágica; relembre

Exibida em 1988 e considerada um marco da televisão brasileira por abordar ética e corrupção na redemocratização, a novela 'Vale Tudo' tinha um grande elenco, mas apenas dois atores negros: Fernando Almeida e Zeni Pereira. Ambos viveram personagens secundários, refletindo a falta de representatividade na TV brasileira da época.

Fernando Almeida interpretou Gildo, um menino em situação de rua que, após roubar a protagonista Raquel, foi acolhido por ela. O ator já havia se destacado anos antes em 'Livre Para Voar' (1984), mas sua carreira perdeu força nos anos 2000. Em 2004, aos 29 anos, ele foi assassinado com dois tiros na nuca em um ponto de ônibus na Avenida Brasil, na altura de Realengo, no Rio de Janeiro.



Fernando tinha 29 anos e deixou um filho, Samuel, fruto de sua relação com a atriz e apresentadora Antônia Fontenelle. De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por um desentendimento com desconhecidos em um baile funk.

Já Zeni Pereira deu vida a Zezé, empregada doméstica na casa de Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro). A personagem se limitava a servir a família e não teve aprofundamento na trama. A atriz baiana, que também foi Tia Nastácia na versão carioca do primeiro 'Sítio do Pica-Pau Amarelo', construiu uma sólida carreira no teatro e na televisão por mais de 50 anos. Ela faleceu em 2002, aos 77 anos, vítima de um derrame cerebral.