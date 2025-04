Apresentador Léo Bala pede demissão da Band e tem futuro definido na TV

Léo Bala vai se despedir da emissora nesta sexta-feira, 28 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Léo Bala já tem data para deixar a Band Bahia. O jornalista pediu demissão do canal e vai se despedir da empresa nesta sexta-feira, 28. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE.

Léo Bala está em sua segunda passagem pela Band. Ao todo, ele teve contrato de 11 anos na emissora local. A reportagem descobriu que ele fará uma despedida ao vivo no canal.

Atualmente, o jornalista estava à frente do Bora Nordeste, mas ficou muito conhecido pelas reportagens que conduziu para programa policial da empresa. Além disso, ele também já teve passagens por rádios locais.

Fontes do Portal A TARDE confirmaram que o destino de Léo Bala já está definido: a Record Bahia. A ideia do canal é contar com o jornalista em seu casting a partir do próximo dia 31 de março.