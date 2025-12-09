Apresentador se revolta e chama atriz da Globo de agressiva

O famoso criticou a artista - Foto: Reprodução | GNT

Francisco Bosco usou suas redes sociais para fazer críticas a atriz Alice Carvalho, conhecida por suas atuações na TV Globo. O apresentador do GNT fez um post em seu perfil do Instagram e afirmou que foi atacado pela artista, a chamando de agressiva.

“É uma excelente atriz. Mas que é uma pessoa que, pelo menos no que me diz respeito nas redes sociais, é sempre agressiva. Não costuma trabalhar com argumentos”, disparou ele.

Filho do cantor João Bosco, o rapaz explicou que publicou o trecho de uma entrevista concedida à revista Veja e recebeu um comentário ofensivo da famosa. Na ocasião, Alice teria comentado que Francisco “só falava bosta”.

Incomodado com a atitude, ele pediu a moça e outros internautas para prestarem mais atenção nos posts. “Se você quer debater, tenha o mínimo de honestidade de ler o que a pessoa falou, e tentar entender. Só aí, você coloca os seus argumentos”, reforçou.

“Não se ganha uma discussão ou se muda um debate xingando. Essa é uma postura degradante. Não aceitem isso. Eu bloqueei a pessoa (Alice Carvalho), como faria com qualquer outra”, finalizou o comunicador.

