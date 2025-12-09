VAI OU NÃO?
Simaria Mendes no BBB 2026? Entenda rumores envolvendo cantora
Nomes dos possíveis participantes começaram a movimentar as redes sociais
O Big Brother Brasil 26 já está batendo à porta das telinhas brasileiras. Com a proximidade da estreia, os nomes dos possíveis participantes começaram a movimentar as redes sociais. Entre eles, o da cantora Simaria Mendes aparece entre os mais cotados, deixando internautas ansiosos pela possível participação da artista.
Nas redes, as especulações sobre a entrada de Simaria no reality da TV Globo já geram grande repercussão. “De todas essas pessoas cotadas para entrar no BBB, acredito que a Sarah e a Simaria são duas possibilidades”, comentou um internauta.
Outro usuário não demonstrou tanto entusiasmo: “Uma merda o BBB colocando gente no reality que não precisa de dinheiro. Simaria só quer mais tempo de tela.” Já um terceiro criticou: “Já começou a especulação da Simaria no BBB, todo ano esse inferno.”
Leia Também:
Além da cantora, outros nomes de famosos, entre artistas e influenciadores, também estão na lista de possíveis participantes. Entre eles estão: Mel Maia (atriz), MC Livinho (cantor), Priscilla Alcântara (cantora) e MC Carol (cantora).
A emissora ainda não divulgou oficialmente a lista de participantes do BBB 26. O reality vai estrear no dia 12 de janeiro.
🚨EXCLUSIVO: A cantora Simaria Mendes está CONFIRMADA no camarote do #BBB26.— Insider BBB (@InsiderBBB) December 8, 2025
A cantora vem com um a grande aposta da temporada e promete ser um dos maiores nomes da edição. pic.twitter.com/vW2SVLle6h
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes