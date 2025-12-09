Menu
VAI OU NÃO?

Simaria Mendes no BBB 2026? Entenda rumores envolvendo cantora

Nomes dos possíveis participantes começaram a movimentar as redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

09/12/2025 - 13:53 h
Simaria Mendes no BBB 2026
Simaria Mendes no BBB 2026 -

O Big Brother Brasil 26 já está batendo à porta das telinhas brasileiras. Com a proximidade da estreia, os nomes dos possíveis participantes começaram a movimentar as redes sociais. Entre eles, o da cantora Simaria Mendes aparece entre os mais cotados, deixando internautas ansiosos pela possível participação da artista.

Nas redes, as especulações sobre a entrada de Simaria no reality da TV Globo já geram grande repercussão. “De todas essas pessoas cotadas para entrar no BBB, acredito que a Sarah e a Simaria são duas possibilidades”, comentou um internauta.

Outro usuário não demonstrou tanto entusiasmo: “Uma merda o BBB colocando gente no reality que não precisa de dinheiro. Simaria só quer mais tempo de tela.” Já um terceiro criticou: “Já começou a especulação da Simaria no BBB, todo ano esse inferno.”

Além da cantora, outros nomes de famosos, entre artistas e influenciadores, também estão na lista de possíveis participantes. Entre eles estão: Mel Maia (atriz), MC Livinho (cantor), Priscilla Alcântara (cantora) e MC Carol (cantora).

A emissora ainda não divulgou oficialmente a lista de participantes do BBB 26. O reality vai estrear no dia 12 de janeiro.

bbb 26 Big Brother Brasil Globo

x