Apresentadora do Jornal Nacional revela gravidez ao vivo; assista

Logo do Jornal Nacional, na TV Globo - Foto: Divulgação | TV Globo

A jornalista Aline Aguiar, que por vezes apresenta o Jornal Nacional, da TV Globo, surpreendeu a todo e anunciou ao vivo que está grávida. Aline também é âncora do MG1, em Minas Gerais, e fez a revelação na abertura do formato jornalístico nesta semana.

Aline Aguiar revelou na abertura do MG1 que está grávida de uma menina e nem mesmo a equipe do jornal sabia da novidade. A revelação da jornalista aconteceu em seu retorno de um período de férias.

“Que saudade, hein? Estou de volta das férias e estou de volta acompanhada. Tem uma bebezinha aqui no forninho que também vai te fazer companhia nos próximos meses”, revelou Aline Aguiar.

Aline Aguiar é âncora do MG1 e faz parte do rodízio de âncoras do Jornal Nacional nos fins de semana | Foto: Divulgação | TV Globo

Sérgio Marques, colega de bancada, também parabenizou Aline Aguiar ao vivo. “Parabéns pela menininha que vem aí! Estou feliz, surpreso, emocionado com a notícia. Saúde para vocês!”, disse.

Essa é a segunda vez que Aline Aguiar anuncia gravidez ao vivo. Em 2022, ela anunciou a gestação em âmbito nacional, durante participação no Bom Dia Brasil, da TV Globo.

Aline Aguiar é âncora do MG1 e faz parte do rodízio de âncoras do Jornal Nacional nos fins de semana, além de apresentar as notícias de Minas Gerais no Bom dia Brasil.

