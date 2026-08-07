Ator da Globo se envolve em polêmica sobre Covid-19

Guito Show tem causado polêmica nas redes sociais nas últimas semanas. No ar com a novela “Coração Acelerado”, o ator da Globo foi alvo de boatos envolçvendo posts que defendem a ideia de que a pandemia causada pela Covid-19 foi uma farsa e não existiu de verdade.

Nas publicações, feitas em seu perfil do ‘X’ (o antigo Twitter), Guito questiona a obrigatoriedade da vacinação da Covid, decisão que, segundo argumentos apresentados por ele, não é consenso nem entre especialistas internacionais.

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“Essa foi uma causa que tomei para mim porque vi que não basta estar no meio do mato com a minha família a partir do momento que um cara, com uma caneta, sem ser médico, pode tomar uma decisão sobre a minha saúde”, disse ele em um vídeo publicado em 2024 e republicado nesta semana.

“Então entrei nessa guerra mesmo. Não estou aqui para te convencer a nada, faça o que você quiser com o seu corpo. Agora, desde que eu faça o que quiser com o meu”, completou ele na gravação.

No post, ele também afirma que procurou o deputado Nikolas Ferreira para falar sobre o tema. “Sou ator e da Globo… Gritei aos quatro cantos, para várias autoridades… […] Já é tarde! A vax Covid ainda está no PNI e crianças são obrigadas a tomar para se matricular. Mandei mensagens diretas ao Nikolas Ferreira que ignorou o artista”, contou.

Pronunciamento de Guito

Em nota enviada ao portal A TARDE, a assessoria de imprensa do ator informu que ele nunca teve postura negacionista contra a Covid-19 e as vacinas. Eles alageram que as informações foram tiradas de contexto por alguns internutas e veículos de comunicação.

Confira o texto:

"O engenheiro agrônomo, músico e ator Diego de Brito Sousa, conhecido pelo nome artístico Guito, vem a público esclarecer que jamais teve postura negacionista contra a Covid-19 e as vacinas.

Desde o início de 2020, ainda em fevereiro, quando a pandemia não havia levado à morte mais de 700 mil brasileiros, é possível conferir as postagens de Guito em redes sociais alertando sobre a gravidade do até então novo coronavírus.

Tampouco o ator jamais se colocou contra a obrigatoriedade de vacinas. Como tem formação científica na área das ciências biológicas, qualquer afirmação nesse sentido seria um contrassenso imperdoável, ainda mais pelo fato de que ele, como todos os brasileiros, terem perdido familiares e amigos para a pandemia.

O único questionamento do ator disse respeito à obrigatoriedade da vacinação da Covid, decisão que não é consenso nem entre especialistas internacionais, uma vez que a Organização Mundial de Saúde (OMS) não firmou entendimento no sentido de uma obrigatoriedade a todas as nações, como se pode ver no link mais atualizado da entidade internacional.

O ator nunca questionou ou negou o direito de as pessoas se vacinarem contra a Covid. Apenas questionou a obrigatoriedade e sempre defendeu a liberdade de cada pessoa ou família decidir, com os médicos, o que fazer.

Em que pese o posicionamento de Guito possa soar controverso, a manifestação de opinião é lícita no debate público. O contrário disso - a invenção de frases ou posicionamentos inexistentes - somente desvirtua a verdade, interdita o debate e provoca prejuízos (talvez insanáveis) à carreira de um artista que, como milhões de brasileiros, trabalha honestamente".

Até o momento, a TV Globo não se manifestou publicamente sobre a situação envolvendo o artista, que ficou conhecido ao participar do remake da novela Pantanal.