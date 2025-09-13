Menu
HOME > TELEVISÃO
SINCERO

Ator de ‘Vale Tudo’ rebate críticas por interpretar cadeirante

O artista falou abertamente sobre o convite para o papel

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/09/2025 - 15:06 h
Odete Roitman e filho Leonardo em cena
Odete Roitman e filho Leonardo em cena -

Intérprete do personagem Leonardo, filho da vilã Odete Roitman no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, o ator Guilherme Magon rebateu as críticas sobre sua interpretação. O rapaz revelou que foi convidado para viver o rapaz em três fases, incluindo antes e depois do acidente que o deixou cadeirante.

“Sabia que existia a possibilidade de gravar cenas antes do acidente e de uma recuperação do Leonardo. Era um papel com disponibilidade para três fases diferentes”, disse ele em entrevista ao jornal O Globo.

O artista ainda contou que nunca pensou em tirar o lugar de um ator com deficiência. “Tive que ter paciência e respirar… Entendo as críticas, e se Leonardo fosse apenas um cadeirante, jamais aceitaria e tomaria o lugar de um ator com deficiência”, disparou.

Leia Também:

Marcos Mion deixa cargo na TV Globo: “Não consigo mais”
Vale Tudo: Atriz faz revelação surpreendente sobre bastidores
Bruna Marquezine recusa papel com Cauã Reymond e Globo toma atitude

Ele também reforçou que tem sido um desafio diário dar vida ao personagem. “É um desafio físico, porque há uma gama abrangente de sequelas. A partir do meu estudo e intuição, a fisioterapeuta dizia o que cabia ou não”, explicou.

Por fim, ele confessou que está feliz e seguro com o papel. “O ‘não’ é muito comum na carreira de ator. Eu tinha uma intuição de que antes não era o momento de fazer novela. Sei do alcance de uma emissora como a Globo. Mais novo, talvez eu ficasse tenso e assustado. Agora, estou maduro e pronto para lidar com os desafios”, concluiu.

x