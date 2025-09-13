SINCERO
Ator de ‘Vale Tudo’ rebate críticas por interpretar cadeirante
O artista falou abertamente sobre o convite para o papel
Por Franciely Gomes
Intérprete do personagem Leonardo, filho da vilã Odete Roitman no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, o ator Guilherme Magon rebateu as críticas sobre sua interpretação. O rapaz revelou que foi convidado para viver o rapaz em três fases, incluindo antes e depois do acidente que o deixou cadeirante.
“Sabia que existia a possibilidade de gravar cenas antes do acidente e de uma recuperação do Leonardo. Era um papel com disponibilidade para três fases diferentes”, disse ele em entrevista ao jornal O Globo.
O artista ainda contou que nunca pensou em tirar o lugar de um ator com deficiência. “Tive que ter paciência e respirar… Entendo as críticas, e se Leonardo fosse apenas um cadeirante, jamais aceitaria e tomaria o lugar de um ator com deficiência”, disparou.
Ele também reforçou que tem sido um desafio diário dar vida ao personagem. “É um desafio físico, porque há uma gama abrangente de sequelas. A partir do meu estudo e intuição, a fisioterapeuta dizia o que cabia ou não”, explicou.
Por fim, ele confessou que está feliz e seguro com o papel. “O ‘não’ é muito comum na carreira de ator. Eu tinha uma intuição de que antes não era o momento de fazer novela. Sei do alcance de uma emissora como a Globo. Mais novo, talvez eu ficasse tenso e assustado. Agora, estou maduro e pronto para lidar com os desafios”, concluiu.
