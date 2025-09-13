Menu
TELEVISÃO
FIM DE UMA ERA

Marcos Mion deixa cargo na TV Globo: “Não consigo mais”

O apresentador contou que a decisão foi acordada entre ele e o canal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/09/2025 - 13:37 h
Marcos Mion contou detalhes sobre sua saída
Marcos Mion deu adeus a um de seus cargos como funcionário da TV Globo. O apresentador contou que esta é a última vez que ele fará a cobertura de um evento musical patrocinado pela emissora.

O comunicador explicou que não está conseguindo conciliar com seus outros trabalhos e acordou sua saída com a direção do canal. “Esse é o último festival que eu vou apresentar”, disse ele durante a transmissão ao vivo do show do grupo Backstreet Boys no festival The Town.

“São muitas coisas que eu tenho que fazer, e, às vezes, eu não consigo mais conciliar. Já é um acordo com a Globo esse, mas eu estou me despedindo em grande estilo. Que coisa boa”, completou ele, que segue apenas com sua função semanal de apresentador do Caldeirão com Mion.

Saída do Criança Esperança

Vale lembrar que Mion já havia sido cortado de outro cargo extra na TV Globo. Escolhido inicialmente para apresentar o Criança Esperança em 2025, ele foi substituído por Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana.

Fontes ligadas à emissora revelaram ao site MIX que o apresentador segue no comando do programa ‘Caldeirão com Mion’ e que a decisão faz parte de uma reestruturação organizacional do canal.

Apesar de seguir com seu emprego fixo, a exclusão do famoso acende um alerta com relação ao seu futuro na TV Globo. Funcionários do canal afirmam que Marcos não conseguiu bater a meta esperada de audiência com seu programa e que suas frases motivacionais têm irritado a direção, pois ele está sendo apelidado de “pastor” pelos colegas.

x