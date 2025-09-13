Vale Tudo: Atriz faz revelação surpreendente sobre bastidores

A atriz está fazendo uma participação na trama - Foto: Reprodução | TV Globo

Os bastidores da novela Vale Tudo continuam dando o que falar na web. Após surgirem boatos de uma briga entre Cauã Reymond e Bella Campos, outra revelação sobre o que acontece por trás das câmeras veio à tona.

Intérprete da personagem Ana Clara, a atriz Samantha Jones revelou um momento inusitado que viveu com a atriz Debora Bloch, que dá vida a vilã Odete Roitman. Em entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, a jovem contou que a veterana pediu desculpas pelas falas do roteiro, que eram agressivas e preconceituosas.

“Foi engraçado que, essa cena, foi a primeira que a gente gravou juntas. A gente não se conhecia, se conheceu na hora de gravar. Eu cheguei e ela falou: ‘Olha, é a Odete, tá? Me desculpa!’ Muito fofa!”, disse ela.

Durante a conversa, a artista ainda confessou que quase ficou de fora do elenco do remake da novela. “Eu estava prestes a gravar um filme e não ia estar aqui no Rio de Janeiro, achei que não ia conciliar, mas falaram que ia dar. Achei que era um dia, uma participação… Fui crescendo e descobrindo. Esse convite e esse momento são parecidos, porque eu estou descobrindo até hoje quem é essa figura”, disparou.

“Foi inesperado e um pouco assustador até [receber esse convite]. Eu ia entrar do nada nessa novela e é um sucesso, foi um sucesso na primeira versão. Eu fiz um remake também, de Renascer [2024], e foi massa demais”, completou.

Quando Odete Roitman morre?

A cena mais aguardada pelos fãs de Vale Tudo, da TV Globo, já tem data para acontecer no remake da trama. Segundo informações do F5, a morte da vilã Odete Roitman será gravada no final de setembro e irá ao ar no dia 6 de outubro.

A fim de manter o mistério sobre o verdadeiro assassino da personagem mais famosa da novela, os diretores do folhetim devem gravar seis versões da revelação do criminoso, escolhendo uma para ir no capítulo final, previsto para ser exibido no dia 17 de outubro.

Dentre os possíveis assassinos estão: Celina, irmã mais nova de Odete; César, atual esposo da vilã; Maria de Fátima, ex-nora de Odete e ex-amante de César; e Consuelo, secretária que trabalha na empresa da protagonista.